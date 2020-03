Da li snijeg i niske temperature utiču na virus korona

Pitanje koje je ovih dana svima u Bosni i Hercegovini ali i regionu prošlo kroz glavu je: da li snijeg na neki način može da utiče na zaustavljanje ili širenje zaraze novim virusom korona?

Snijeg inače pomaže da se vazduh očisti od zagađenja. Pahulja se stvori kada se kapljica vode zamrzne u vazduhu. Tokom tog procesa, sitne čestice vazduha koje eventualno sadrže viruse, zalijepiće se na pahulju, a kada pahulja postane dovoljno teška pašće na zemlju. Zbog toga je nakon snijega vazduh obično čist i svežiji.

Međutim, to ne znači da pahulja može da zamrzne ili ubije virus. Virusi imaju opseg temperatura na kojima opstaju, a koji zavisi od njihovog omotača, odnosno sloja lipida koji okružuje virus.

Kako kažu naučnici iz Pekinga, ne smetaju svim virusima niske temperature, a kako je virus korona nov, stručnjaci još uvijek ne mogu da tvrde kakav uticaj snijeg ima na njega.

I australijanci su se nedavno ponadali da će zima koja stiže "ubiti" virus korona, ali su njihovi stručnjaci objasnili da nije baš tako.

"Istraživanja o virusu korona i dalje traju, ali moramo da primijetimo da se on proširio po cijeloj planeti, bez obzira na to u kojoj klimatskoj zoni se nalazi. To sugeriše da virus nije toliko podložan promjenama temperature", rekao je pulmolog Tom Kocimbos iz Melburna.

Do sada se virus po Evropi prenosio tako što su ga u svoje zemlje doneli ljudi koji su doputovali iz žarišta. U nekim od tih zemalja u koje je donijet virus je veoma toplo u ovom trenutku, dok je u drugim, hladno. Dakle, dosta toga zavisi od imunološke slike stanovništva, dodaje doktor Meri Šil sa Nacionalnog instituta javnog zdravlja i epidemiologije Australije.

"Mi još uvijek ne znamo dovoljno o ovom virusu da bismo znali da li reaguje na vremenske uslove. Ali postoje indikacije da je presudno kakav imunitet imaju stanovnici neke zemlje u kojoj virus hara, a ne to u kakvim vremenskim uslovima žive", navodi Mari Šil.

Stručnjaci širom svijeta savjetuju da je najbolje ostati kod kuće, i izbjegavati kontakt sa ljudima, kao i redovno i detaljno prati ruke.

(Nationalgeographic.rs)