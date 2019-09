Delegacije Slovenije i Hrvatske o Trgovskoj gori 30. septembra

NOVI GRAD - Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Jasmin Emrić ne očekuje da će krajem ovog mjeseca biti postignut bilo kakav konačan dogovor između Hrvatske i Slovenije o odlaganju radioaktivnog i nuklearnog otpada iz Nuklearne elektrane "Krško".

Emrić je danas rekao da je tokom posjete Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji u pratnji delegacije Vlade Unsko-sanskog kantona, u četvrtak i petak, 5 i 6. septembra, saznao da je sastanak na nivou ministara Hrvatske i Slovenije planiran za 30. septembar.

"Vlada Unsko-sanskog kantona organizovala je posjete ovim županijama kako bi ih upoznala sa neprihvatanjem lokacije Trgovska gora, mikrolokacija Čerkezovac. Mi smo upoznali rukovodstvo županija sa dugogodišnjim protivljenjem namjeri Hrvatske da na ovoj lokaciji izgradi odlagalište, te smo u dobrosusjedskom kontekstu htjeli da čujemo i njihovo mišljenje", rekao je on.

Emrić je naveo da su takođe pokušali da predstave da ovoj regiji ne treba odlagalište, već da treba da korištenjem prirodnog ambijenta i zdrave okoline prave razvojne planove.

Prema njegovim riječima, u Sisačko-moslavačkoj županiji nema jasnog stava, ali na neki način podržavaju više nivoe vlasti u sprovođenju usvojenog Nacionalnog programa provođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora nuklearnog goriva.

"Nismo čuli od župana (Ivo Žinić) protivljenje, on je uvjeren da ukoliko dođe do toga da će to biti urađeno na najsavremeniji način i neće ugroziti građane u Hrvatskoj i preko granice", naveo je Emrić.

Emrić je rekao da su oni jasno obrazložili svoj stav, zašto su protiv lokacije i iznijeli redoslijed aktivnosti koje su do sada sproveli kako bi se došlo do zajedničkog stava u BiH protiv lokacije Trgovska gora.

"Najavili smo da će, ukoliko se Hrvatska odluči da odlaže otpad na Trgovskoj gori, to biti dugogodišnji međudržavni spor i da će BiH iskoristiti sve pravne lijekove da ospore namjere Hrvatske", naveo je on.

Emrić je rekao da su u Karlovačkoj županiji više rezervisani s obzirom da planirana lokacija nije na njihovoj teritoriji, ali da takođe slijede odluke viših nivoa vlasti.

On ne očekuje da će 30. septembra na sastanku resornih ministara Hrvatske i Slovenije biti usvojena konačna odluka, već da će razgovori biti nastavljeni.

Emrić smatra da BiH treba da učini sve kako bi ukazala da je prihvatljiva varijanata da se radioaktivni i nuklearni otpad iz elektrane "Krško" odlaže na mjestu gdje je i nastao.

"Treba da pošaljemo poruku Sloveniji i upoznamo ih da ćemo, ukoliko ne dođe do dovora, voditi međudržavni spor s obzirom da je lokacija koju preferira Hrvatska na granici sa BiH. Po Konvenciji o nuklearnoj sigurnosti, Slovenija takođe ima obavezu da brine o načinu prekograničnog transporta radioaktivnog otpada kao i o tome gdje će biti odložen, odnosno Slovenija ima mogućnost da osujeti namjeru Hrvatske i ne dozvoli da se radioaktivni i nuklearni otpad odlaže na mjestu koje nije adekvatno i ne zadovoljava osnovne standarde i uslove za to", kaže Emrić.

Hrvatska namjerava da radioaktivni i nuklearni otpad odlaže i skladišti na samoj granici sa BiH, na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, nekoliko stotina metara od granice sa BiH, isto toliko udaljeno i od područja odakle veliki broj građana BiH koristi vodu za piće, te manje od tri kilometra od središta opštine Novi Grad u Republici Srpskoj.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je 27. maja 2016. godine Rezoluciju o neprihvatanju izgradnje skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i protivljenju aktivnostima u vezi sa izgradnjom skladišta i odlagališta na Trgovskoj gori.