Do kraja vijeka Njujork i London pod morem, Srbija postaje pustinja?

Do kraja ovog vijeka Njujork i London mogli bi da se nađu pod vodom, a Srbija bi mogla da bude pustinja, ukoliko svi zajedno na planeti nešto ne preduzmemo, upozorava sociolog i futurolog Milan Nikolić.

Ono što je izvjesno to je, kaže Nikolić za Tanjug, to je da će već sredinom ovog vijeka na planeti živjeti 10 milijardi ljudi, da će hrane i pitke vode biti upola manje nego danas, i da će vještačka inteligencija uznapredovati toliko da će čovjek sve teže moći da je kontroliše.



To su pitanja kojima se bave eksperti i futurolozi u svijetu, u nastojanju da ukažu na opasnosti i gotovo izvijesne posljedice klimatskih promjena i razvoja vještačke inteligencije.



"Mi imamo još 12 godina da uradimo nešto ozbiljnije", upozorava Nikolić, kako bi sprečili razvoj događaja koji bi, ako se ništa ne učini, značio da će do kraja ovog vijeka temperatura da se podigne za tri stepena.



"Moguće da će se podići i za sedam stepeni, a sve preko toga biće katastrofa. Lednici se tope, nivo mora će se podići za osam do 10 metara i mnogi gradovi, uključujući Njujork i London, kao i cela Florida, čak 43 posto zemljišta u Americi, biće pod vodom", rekao je Nikolić.



Šta još čeka čovječanstvo? Nikolić ukazuje na ono što je gotovo sasvim izvijesno:



"Polovinom ovog veka će na planeti biti 10 milijardi ljudi, a vode za piće i dostupne hrane pašće na polovinu. Ljudi će krenuti u potragu za hranom i vodom, pa ove sada migracije u odnosu na predstojeće jesu samo kap u moru", rekao je Nikolić.



On je naveo da jedna studija predviđa da će se 100 do 150 miliona ljudi pokrenuti u pravcu Evrope i da će ti ljudi, uglavnom muslimani, nositi atomsku bombu iz Pakistana.



"Tamo bi mogli započeti i prvi sukobi. Bangladeš je muslimanski i on je samo metar-metar i po iznad mora, a tamo živi preko 100 miliona ljudi. Oni će krenuti u Indiju, Indija će ih pobiti, Pakistan će baciti atomsku bombu na Indiju, Indija će baciti atomsku bombu na Pakistan. Taj scenario je dosta realističan", smatra Nikolić.



Mimo toga, ističe, trebalo bi odmah ograničiti upotrebu fosilnih goriva, aviona, automobila, a veliki proizvođači gasova su i industrija cementa i stočarstvo.



Nikolić skreće pažnju da ćemo sa porastom temperature za šest stepeni izgubiti polovinu biljnih i životinjskih vrsta, sa 10 stepeni ostaće samo najupornije vrste, a sa porastom od 15 stepeni neće više biti uslova za poljoprivredu.



"Predviđa se da će na ovom našem prostoru biti pustinja kao u severnoj Africi", dodao je on.



Osim klimatskih, nisu bezbanačajne ni "tehnološke" pretnje. Nikolić ističe da smo na pragu nove kompjuterske revolucije i vjeruje da će od polovine ovog vijeka naučna otkrića na sebe preuzeti vještačka inteligencija.



"Veštačka inteligencija je danas na nivou primata i može da rešava razne vrste problema, te tako specijalna veštacka inteligencija u medicini daje prognoze sa 96 posto tačnosti, a najbolji doktori dođu samo do 60 posto", kaže Nikolić.



Univerzalna vještačka inteligencija, koja može da riješava sve probleme, sporije se razvija, ali se predviđa, prema riječima Nikolića, da će za 10-15 godina vještačka inteligencija biti "jaka" kao najinteligentniji ljudi.



"U jednom času doći će do odvajanja vještačke i ljudske inteligencije i mi više nećemo moći da je kontrolišemo. Svaki talas vještačke inteligencije će ići dalje, mi nećemo ni znati šta se tu događa i to se negdje očekuje od polovine ovog vijeka", upozorio je Nikolić.



On kaže da će vještačka inteligencija donijeti veliku moć čovjeku, možda će mu pomoći da riješi probleme sa klimatskim promjenama, ali može se i okrenuti protiv ljudi.



Nikolić je rekao da će vremenom sve više u životu ljudi biti prisutna mreža sa kojom će čovjek biti povezan putem nanobotova u svojoj glavi i zahvaljući njima će čovjek moći da povuče svako znanje sa mreže i u trenutku progovori francuski ili riješi neki problem sa svojim automobilom.



"Sledeći nivo će biti pretvaranje ljudi u kiborge, pa u robote, pa onda samo u algoritme na univerzalnoj mreži. Veštačka inteligencija će možda biti naš poslednji izum", rekao je Nikolić. (b92)