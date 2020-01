Drveće od mahovine kao moćan filter vazduha u Londonu

Specijalno ekološko drveće napravljeno od mahovine postavljeno je u Londonu, a očekuje se da će imati značajne učinke u borbi protiv zagađenja u gradu.

Postavljeni zeleni stubovi imaju kapacitet prečišćavanja kao i 275 pravih stabala, a ovakvo drveće zovu još i prvim filterom zagađenog vazduha biotehnikom na svijetu.

Slične strukture ranije su korišćene u drugim gradovima, uključujući Berlin i Hong Kong.

U pitanju je najsavremenija tehnologija sa biotehničkim filterima, koja koristi biljke i mahovine za eliminisanje toksina i zagađenosti vazduha, a mahovine različite strukture mogu ukloniti razne zagadivače iz vazduha - istovremeno stvarajući kiseonik, , javlja RTS pozivajući se na Dejli mejl.

Stabla su zapravo zeleni stubovi i postavljeni su na dvije lokacije u okrugu Valtam Forest, gdje je prošle godine u aprilu zagađenje vazduha bilo na nivou vanredne situacije.

Dva stabla su postavljena na autobuskoj stanici pored stanice Lejtonston, pored koje prolazi put A12, i zbog kojeg je u tom dijelu gradske četvrti nivo azot dioksida najviši.

Treći zeleni stub postavljen je na raskrsnici sa velikim prometom saobraćaja - između Lejtonston rouda i Kan hal rouda.

Inače, ovakvo drveće sadrži rezervoar za vodu, sisteme za navodnjavanje i senzore za nadgledanje rasta biljaka.

Sve je to jedan održivi sistem koji se napaja kombinacijom ugrađenih solarnih panela i unutrašnjih baterija.

Cijeli projekat su dobro proučili i odobrili ekolozi.

"Samo u Valtam Forestu oko 270 ljudi prerano umire svake godine zbog lošeg kvaliteta vazduha", izjavila je odbornica Kler Koghil još u avgustu 2019. godine.

