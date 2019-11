EU: Kraj finansiranja projekata sa fosilnim gorivima?

BRISEL - Evropska unija treba da obustavi finansiranje projekata koji uključuju naftu, gas i ugalj, ocijenili su u zajedničkom saopštenju ministri finansija bloka.

Kako navodi Reuters, to je prvi put da su ministri finansija EU podržali deklaraciju u kojoj se poziva na okončanje finansiranja svih fosilnih goriva, s obzirom na to da su ranije to tražili samo za fabrike na ugalj.

Britanska agencija ocjenjuje da je ovo korak usmjeren na borbu protiv klimatskih promjena.

Ministri finansija EU pozvali su u zajedničkom saopštenju Evropsku investicionu banku (EIB) i druge svjetske finansijske institucije, kao što je Svjetska banka da obustave finansiranje projekata sa fosilnim gorivom,posebno one koji uključuju čvrsta fosilna goriva, uzimajućiu obzir održivi razvoj i energetske potrebe, uključujući energetsku bezbjednost partnerskih zemlja.

Političku deklaraciju treba da podrži zvanična odluka Borda EIB u kojem su predstavnici svih 28 zemalja EU, a koji će narednu sjednicu održati 14. novembra.

Odluka EIB o ukidanju finansiranja fosilnih goriva očekivala se prošlog mjeseca, ali je odložena zbog podjela unutar EU, tačnije zbog toga što su pojedinje zemlje, uključujući Njemačku, Italiju i Poljsku, željele da se finansiranje nastavi.

Reuters navodi da bi potpuno ukidanje finasiranja projekata sa fosilnim gorivom moglo da zaustavi investicije Evropske investicione Banke u vrijednosti od više milijardi evra u takve projekte.

Evropska investiciona banka je prošle godine izdvojila skoro dvije milijarde evra za projekte koji uključuju fosilna goriva.

Prema podacima te institucije, od 2013. godine takve investicije dostigle su 13.4 milijarde evra.

"Ipak, gasni projekti u Ukrajini, Hrvatskoj i drugim zemljama - partnerima EU mogli bi i dalje da budu finansirani, nakon što je Mađarska tražila njihovo izuzeće iz straha da bite zemlje u suprotnommogle da se oslone na Rusiju", navodi se u povjerljivom dokumentu u koji je Reuters imao uvid.

Uprkos tome što je glavni finansijer projekata širom svijeta namijenjenih za borbu protiv globalnog zagrijavanja, EU finasira i fosilna goriva, dok većina njenih zemalja podržava gasne projekte kako bi smanjile oslanjanje na nuklearnu energiju ili ugalj.