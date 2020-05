Električni skuter na naduvavanje koji se odlaže u ruksak

Na Univerzitetu u Tokiju razvija se jedno od mogućih rješenja za smanjenje zagađenja vazduha u saobraćaju.

U pitanju je Poimo (Portable and inflatable mobility), električni skuer koji može da se spakuje i stane u ruksak kada vam nije potreban.

Koristeći električnu pumpu, Poimo možete da naduvate i onda kada stignete na odredište jednostavno ga ispumpate i spakujete. Kako bi se potpuno napumpao, potrebno je malo više od jednog minuta.

Nakon što napumpate Poimo, morate da mu dodate točkove, motore, baterije i upravljač. Sve ukupno, težak je 5.5 kg.

Trenutno je u pitanju samo prototip, ali je Poimo već naišao na pozitivne reakcije u Japanu prilikom testa, pa možemo očekivati da uskoro čujemo i nešto više o razvoju ovog proizvoda.

