Evropski Sibir: Mjesto u Srbiji među najhladnijima u Evropi?

Da je Sjenica evropski Sibir najbolje zna dugogodišnji meteorolog Sulejman Heman Muftarević. On je i novinar, ali i svojevrsni hroničar ovog grada.

"Sjenica je jedan od najhladnijih gradova Evrope, tačnije među 20 najhladnijih je. Od Moskve kad se krene do Portugala, hladnijeg naseljenog mesta nema od Sjenice. Ima Zakopane u Poljskoj, jedan deo bivšeg Sovjetskog Saveza, ima norveških, švedskih i još neki skandinavskih gradova".

On objašnjava šta je razlog niskih temperatura na sjeničko-pešterskoj visoravni.

"Ova visoravan se nalazi na preko 1.000 metara nadmorske visine. Prosek je 1.100 metara do 1.350. Na visoravni postoje dve kotline, pešterska kotlina u predelu Karajukića Bunara i Sjenička kotlina u samom centru grada. U toku anticiklona, znači kad je lepo vreme, kad imamo snežni pokrivač, dolazi do takozvane inverzije temperature, to znači posle zalaska sunca, posle insolacije, hladan vazduh spušta se u vidu klina sa okolnih planina Jadovnika, Golije, Ozrena, Žilindara, Ninaje, kao teži potiskuje topao vazduh u vidu klina i zauzima njegovo mesto i traži najnižu tačku. Znači, Sjenička kotlina najniža je tačka, od pošte pa do pijace, to je najhladniji deo grada", napominje Muftarević.

Sjenica

Istorijski rekord - 40,4 stepena

Prema njegovim rečima, tu je 13. januara 1985. godine, izmerio minus 36 stepeni, a kod pošte je u 7.30 bilo minus 40,4 stepena. Ali, tu temperaturu zavod nije priznao pošto se nije merila na stanici.

Pogledajte video Sandžačke TV mreže: