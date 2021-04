Fukušima: Kontaminirana voda odlazi u more

Japanska vlada namjerava ispustiti u more više od milion tona kontaminirane, a potom pročišćene vode iz razorene nuklearne elektrane Fukušima. Ekološki aktivisti i susjedne zemlje protestuju.

Vlada u Tokiju je saopštila da će ozračenu vodu za hlađenje početi ispuštati za otprilike dvije godine.

"Pod pretpostavkom striktnog pridržavanja propisanih regulatornih standarda biramo puštanje vode u more”, kaže se u saopštenju povodom odluke vlade.

Filtrirana, razrijeđena i puštena u more

Ta odluka bi trebala okončati višegodišnju svađu oko stotine hiljada tona vode, koja je, između ostalog, upotrebljavana za hlađenje atomskih postrojenja poslije katastrofe 2011. kada su potres i tsunami uništili nuklearnu elektranu.

Prema japanskim podacima voda će biti podvrgnuta sveobuhvatnom filtriranju, kako bi se otklonio najveći dio radioaktivnih izotopa. Ali izotop tricij ostaje u vodi. Stručnjaci kažu da je za ljude štetan samo u izuzetno velikim koncentracijama.

Nema više mjesta za skladištenje

Trenutno se u tankovima skladišti 1,25 milijuna tona vode iz Fukušime. Kompanija "Tepco", koja je nadležna za skladištenje kontaminirane vode, navodi da će kapaciteti skladištenja biti iscrpljeni 2022. Odvođenje te vode u more će najvjerojatnije trajati godinama. Međunarodna agencija za atomsku energiju je prijedlog već odobrila.

Ovi planovi su izazvali prosvjede ekoloških aktivista, ribara i poljoprivrednika iz te regije. Ali su zabrinuti i japanski susjedi – to se vidi prema reakcijama iz Pekinga i Seula. Oni upozoravaju na ekološki i zdravstveni rizik.

Nepovjerenje s dobrim razlozima

Nepovjerenje ima logične uzroke jer je Tokio u prošlosti prikrivao dosta toga. Na primjer, japanska firma Tepco u čijem su vlasništvu atomske elektrane, priznala je tek nakon pojačanog pritiska javnosti da voda za hlađenje reaktora nije pročišćavana onako kako je firma obećala.

Za razliku od drugih izotopa tricij se teško izoluje, pa nuklearne elektrane u cijelom svijetu puštaju vodu s tricijem u more. Tako radi i Južna Koreja koja je nakon odluke Tokija odmah inicirala sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a i izrazila žaljenje zbog odluke Japana.

Južnokorejski ministar zadužen za koordinaciju vladinih poslova, sazvao je konferenciju za novinare.

"Mi ćemo još u toku dana poslati poruku japanskoj vladi, u kojoj ćemo izraziti našu zabrinutost i naše primjedbe. Ovakva odluka je apsolutno neprihvatljiva.”

Fukushima se nalazi na obali Pacifika. Ovu nuklearku je 11. marta 2011. poslije jakog potresa pogodio tsunami – vodeni zid visok 15 metara. Rashladni sistem je prestao raditi, a u tri od šest reaktora došlo je do topljenja jezgra reaktora. Katastrofa je od naselja u okolici napravila pusta, nenaseljena mjesta. To je bila najveća nuklearna nesreća poslije one u Černobilu 1986, prenosi Dojče vele.