Glavni grad Rusije bi mogao biti premješten u Sibir

MOSKVA - ​Ugledni ruski klimatolog Aleksej Kokorin je poručio da sa povećanjem globalne prosječne godišnje temperature za pet stepeni u odnosu na kraj 19. vijeka, glavni grad Rusije mogao bi biti premješten u Sibir.

Ugljična neutralnost je jedan od elemenata implementacije Pariškog sporazuma o klimi. SAD i zemlje EU planiraju postići neutralnost ugljika do 2050. godine, Rusija i Kina do 2060., a Indija do 2070. godine.

"Sasvim je realno da će se to dogoditi, čak i ako ne do 2050-ih ili 2060-ih, već, recimo, do 2080-ih“, rekao je Kokorin za "RIA Novosti".

Istovremeno, napominje da do ovog trenutka temperatura na Zemlji će i dalje rasti za 2-2.5 stepena u odnosu na predindustrijsku eru, odnosno kraj 19. vijeka. To će dovesti do činjenice da će toplotni valovi početi pokrivati ​​planetu najmanje dva do tri puta češće.

"Odnosno, vrućina koju smo imali jednom u deset godina biće svake tri godine. Može se živjeti, ali moraćemo se prilagoditi", objasnio je Kokorin.

U najgorem slučaju, smatra stručnjak, temperatura na planeti može porasti za 4.5 do 5 stepeni, a tada će osam ili devet godina od deset biti nenormalno vruće.

"To je samo drugačiji život, znači da će ljeti vjerovatno biti nemoguće živjeti u takvoj metropoli kao što je Moskva. Moguće je da će, ako zaista bude tako loše, glavni grad biti, recimo, Krasnojarsk ili Novosibirsk“, predložio je Kokorin.

Ekspert je naglasio da je takav scenario moguć, ali malo vjerovatan.

Pariški klimatski sporazum usvojen je 12. decembra 2015. godine nakon 21. konferencije Okvirne konvencije o klimatskim promjenama (UNFCCC) u Parizu. Dokument je potpisalo 175 zemalja, uključujući SAD, Kinu i Rusiju, prenosi "Klix".