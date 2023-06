Glečeri Himalaja mogli bi da izgube do 80 odsto zapremine

KATMANDU - Najviši vrhovi svijeta su u opasnosti da izgube do 80 odsto svoje zapremine do kraja vijeka, što bi u najgorem klimatskom scenariju dovelo do velikih posljedica za milione ljudi, navodi se u izvještaju Međunarodnog centra za integrisani planinski razvoj u Nepalu.

Izvještaj se bavi uticajem klimatskih promjena u području površine 4,1 milion kilometara kvadratnih, od Avganistana na zapadu do Mjanmara na istoku.

U izvještaju se navodi da su se glečeri na planinskim vijencima Hindu Kuš i Himalaji od 2010. do 2020. godine topili 65 odsto brže u odnosu na deceniju ranije, što pokazuje da viša temperatura već ima uticaja na glečere.

Stručnjaci u izvještaju podsjećaju da se led i snijeg u regionu tope u 12 rijeka koje daju pitku vodu za dvije milijarde ljudi u 16 zemalja, uključujući Kinu, Indiju i Pakistan. Oni upozoravaju da bi na kraju "previše vode moglo da dovede do premalo".

Centar je 2019. godine objavio izvještaj u kojem se navodi da bi čak i u najoptimističnijem slučaju, uz zagrijavanje od 1,5 stepeni Celzijusovih, region izgubio najmanje jednu trećinu svojih glečera. Novi izvještaj pokazuje da se situacija pogoršala, prenio je Si-En-En.

Uz zagrijavanje između 1,5 i dva stepena Celzijusova, Himalaji bi mogli da se smanje za između 30 i 50 odsto do 2100. godine. Ako se svijet priprema za zagrijavanje od tri stepena Celzijusova, glečeri u Nepalu i Butanu na istoku Himalaja mogli bi da izgube 75 odsto leda, a uz samo stepen više i do 80 odsto.

Naučnici smatraju da je zagrijavanje od 1,5 stepeni Celzijusovih "gornja granica" iznad koje bi došlo do drastičnog povećanja rizika od ekstremnih poplava, suše, šumskih požara i nestašice hrane.