Globalno zagrijavanje istopilo najviši vrh u Švedskoj

Prema najnovijim naučnim mjerenjima, Švedska je u posljednjih nekoliko godina, zbog ubrzanog otapanja glečera na planinskom masivu Kebnekaise, izgubila svoj najviši planinski vrh, javlja The Guardian.

"Ovo je prilično jasan pokazatelj svima u Švedskoj da se stvari mijenjaju", rekla je geograf Gunhild Ninis Roskvist, sa Univerziteta u Stokholmu, koja se već nekoliko godina bavi mjerenjem nivoa glečera.

24 metra niži nego što je bio u šezdesetim godinama prošlog vijeka

Na krajnjem sjeveru Švedske, oko 150 kilometara unutar Arktičkog kruga, nalazi se masiv Kebnekaise, koji ima dva vrha - južni i sjeverni. Od kada su počela mjerenja, dakle, od 1880. godine, južni vrh bio je viši. No, kada su Ninis Roskvist i njen tim obavili ovogodišnje mjerenje, sjeverni vrh bio je za 1,2 metra viši od južnog i imao visinu od 2.097 metara.

Prema prijašnjim mjerenjima, južni glacijalni vrh bio je visok 2.106 metara.

"Sumnjali smo da je to bio slučaj još prošle godine, ali, nažalost, zbog nedovoljno precizne mjerne opreme nismo to mogli sa sigurnošću potvrditi. No sada možemo", rekla je Ninis Roskvist za Guardian i dodala kako je južni vrh sada rekordno nizak, 24 metra niži nego što je to bio u šezdesetim godinama prošlog vijeka. "Smanjio se tokom protekle dvije decenije, kada je počeo gubiti jedan metar godišnje", kazala je ona.

Ove godine izgubio gotovo četiri metra

S obzirom na to da se očekuje kako će se tokom zime donekle oporaviti glečer zbog nanosa snijega i leda, južni vrh bi mogao opet na neko vrijeme preuzeti vodstvo.

"Sada će se oni neko vrijeme izmjenjivati u tome koji je viši. Ali trend smanjenja visine vrha jasno je vidljiv", rekla je Ninis Roskvist. Naime, objasnila je Ninis Roskvist, za rast omanjih glečera, poput onog na južnom vrhu Kebnekaisea, važnija su hladna ljeta, a ne oštre zime.

Švedska je ovoga maja i jula zabilježila najtoplije mjesece u istoriji, s temperaturama višim za 10°C od prosjeka. Kada se tome dodaju požari koji su nedavno harali Arktikom, jasno je zašto se ove godine glečer Kebnekaise smanjio za gotovo četiri metra.

