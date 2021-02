Golfska struja sve slabija, moguće katastrofalne posljedice

Cirkulacija Atlantskog okeana koja održava Golfsku struju, zbog koje mnogi dijelovi zapadne Evrope i istočne Sjeverne Amerike imaju topliju i umjereniju klimu, na najslabijem je nivou u posljednjih hiljadu godina, i zbog toga postoji mogućnost da se klima ovog dijela svijeta potpuno promeni.

Dalje slabljenje Atlantske meridijalne cirkulacije (AMOC - Atlantic Meridional Overturning Circulation) moglo bi da rezultira jačim olujama i oštrijim zimama, kao i intenzivnijim ljetima sa smrtonosnim toplotnim talasima širom Evrope.

Naučnici predviđaju da će AMOC dodatno oslabiti ukoliko se zagrijevanje planete nastavi, a njen intenzitet bi mogao do kraja vijeka da oslabi od 34 do 45 odsto, što bi bilo dovoljno da se dođe do tačke poslije koje bi čitav klimatski sistem tog dijela svijeta postao nepopravljivo nestabilan.

Oslabljena Golfska struja bi takođe dovela do podizanja nivoa mora na atlantskoj obali SAD.

Stefan Ramstorf sa Instituta za istraživanje klimatskog uticaja u Potsdamu, koji je jedan od autora nove studije objavljene u Nature Geoscience, rekao je za Gardijan da bi slabija atlantska cirkulacija dovela do dramatične promjene vremena.

Naveo je da je AMOC već oslabila za 15 odsto, a da će u narednih 20 do 30 godina vjerovatno nastaviti da slabi, što će uzrokovati jače temperaturne amplitude, od jačih oluja i zima do intenzivnijih toplotnih talasa ljeti.

Ramstorf i njegove kolege sa Univerziteta Mejnut u Irskoj i Univerzitetskog koledža u Londonu zaključili su nakon proučavanja sedimenata i ledenih jezgara sa Grenlanda da ovoliko slabljenje nije zabilježeno u posljednjih hiljadu godina.

(RTS)