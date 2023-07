Gutereš: Završena era globalnog zagrijavanja, počelo "globalno ključanje"

NJUJORK - Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je danas da je završena era globalnog zagrijavanja, te da je počela "era globalnog ključanja".

"Klimatske promjene su svuda. To je zastrašujuće. I ovo je samo početak", upozorio je Gutereš, prenosi Rojters.

On je rekao da je čovječanstvo pokrenulo destrukciju, ali da to ne smije da izazove očaj, već da dovede do akcije.

Dodao je da je još uvijek moguće ograničiti rast globalne temperature, ali samo uz "dramatične i momentalne klimatske mjere".

"Možemo da zaustavimo najgore, ali da bismo to uradili, moramo godinu velikih vrućina da pretvorimo u godinu gorućih ambicija", poručio je Gutereš.

Generalni sekretar UN je pozvao kompanije na fosilna goriva da se okrenu ka obnovljivim izvorima energije.

Istovremeno, pozvao je na prestanak upotrebe uglja u procesu proizvodnje električne energije, prenosi Tanjug.