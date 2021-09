Gutereš pozvao na veće smanjenje emisije štetnih gasova

NJUJORK - Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš poručio je da je svijet na putu u katastrofu, osim ako se vlade ne obavežu na ambicioznija smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, kako bi se zaustavilo globalno zagrijavanje i njegove posljedice.

U novom izvještaju UN, koji sadrži pregled svih nacionalnih obaveza koje su do 30. jula podnijele potpisnice Pariskog klimatskog sporazuma, konstatuje se da bi one dovele do povećanja emisija za skoro 16 odsto do 2030. godine, u poređenju sa nivoima iz 2010. godine, prenosi AP.

Pariski sporazum o klimi je postavio kao cilj da se globalno zagrijavanje zadrži do kraja vijeka znatno ispod dva stepena Celzijusa, a idealno na najviše 1,5 stepeni, dok stručnjaci kažu da se planeta već zagrijala za 1,1 stepen od predindustrijskog doba.

"Svijet je na katastrofalnom putu do 2,7 stepeni Celzijusa zagrijavanja", naglasio je generalni sekretar UN.

On je dodao da je potrebno smanjenje emisije za 45 odsto do 2030. godine kako bi se do sredine vijeka postigla neutralnost ugljenika.

Oko 113 zemalja, uključujući SAD i Evropsku uniju, do kraja jula su dostavile reviziju Nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC) u okviru Pariskog klimatskog sporazuma.

Njihovi planovi doveli bi do smanjenja emisija za 12 odsto u tim zemljama do kraja decenije, što je brojka koja bi se mogla više nego udvostručiti ako se uslovna obećanja i uvjeravanja nekih vlada o ciljevima neutralnosti ugljenika do 2050. godine sprovedu u djelo.

Desetine zemalja, uključujući velike emitere poput Kine, Indije i Saudijske Arabije, nisu uspjele da podnesu revizije NDC na vrijeme za izvještaj, a lideri su pozvani da na Godišnjoj skupštini UN sljedeće nedjelje u Njujorku iznesu ambicioznije i jače obaveze, blagovremeno za predstojeći globalni samit o klimi u Glazgovu.