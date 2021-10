Hiljade mrtvih morskih životinja na engleskim plažama, ne znaju zašto

Britanski ekolozi pokušavaju odgonetnuti zašto su se na plažama na sjeveroistoku Engleske pojavile hiljade mrtvih morskih životinja.

Sharon Bell, stanovnica naselja Marske-by-the-Sea, rekla je za CNN da je u posljednjih nekoliko sedmica, tokom svoje svakodnevne šetnje pored plaže u blizini kuće, stalno nalazila mrtve rakove.

Rekla je da je u ponedjeljak ujutro bila šokirana jer je na plaži vidjela "morske alge nagomilane visoko do struka" pune mrtvih i živih rakova raznih vrsta.

#UK News Briefing 28/10/2021⠀⠀ ⠀⠀⠀ On Today's 3 Main Headlines: Thousands of dead sea creatures found 'waist deep' in piles on English beaches #Cop26 #Climatecrisis #Brexit #BrexitReality #Budget2021 https://t.co/1OY6P08MWA pic.twitter.com/grh4UNlFuH