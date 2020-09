I Leonardo Dikaprio u borbi protiv gradnje mini hidrocentrala u BiH

Holivudski glumac Leonardo Dikaprio podržao je objavama na društvenim mrežama borbu protiv gradnje malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini.

Vodeće globalne organizacije za očuvanje prirodne sredine podržavaju Koaliciju za zaštitu rijeka BiH, te su uputile hitan poziv Vladi FBiH da trajno zabrani gradnju malih hidroelektrana i zaštiti "posljednje slobodne evropske rijeke", prenosi Radiosarajevo.ba

Traže da bude hitno proveden zaključak Parlamenta FBiH, usvojen 23. juna ove godine, o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana (MHE) u FBiH, bilo na način da budu izmijenjeni postojeći zakoni ili donošenjem novih koji će spriječiti daljnju nekontrolisanu gradnju

Upozorili su da će u protivnom nastaviti s ugrožavanjem hiljade kilometara toka divljih rijeka, kvalitete života lokalnih zajednica, prava na pristup pitkoj vodi, turističkog potencijala zemlje, kao i prirode i divljih životinja koje ovise o zdravim vodotocima.

Dikaprio podržao je na svom zvaničnom Facebook profilu borbu protiv gradnje malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini te tim povodom objavio i video, a nekoliko objava je postavio i na Twitteru.

