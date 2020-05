Impresivni i zastrašujući prizori: "Prljave oluje" od kojih zastaje dah

Ya son más de la 01 horas de la madrugada, todo hace pensar que será una noche increíble para mí pero de mucho miedo e incertidumbre para muchas familias que viven cercanos al volcán. Utilizando larga exposición podía captar los repentinos y consecutivos rayos que salían de todas partes y que iluminaban la fumarola. Continuará... #chile #america #fotografia #fotos #photography #photos #volcan #volcanes #volcanoes #dametravel #documentary #landscapes_specialist #landscape_captures #artphotography #volcaneschilenos #volcanesdechile #instachile #chile_360 #chilegram_ #chilelindo #nikonfr #nikonindia #nikon_top #nikonusa #nikonchile #nikonchileoficial #naturaleza #naturalezaviva #naturalezayvida @southamerica @wildlifeplanet @Discover_Chile @planet_earth_shots @earthoutdoors

A post shared by Francisco Negroni (@francisconegroni_fotografia) on May 11, 2020 at 10:48am PDT