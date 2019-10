Indijski premijer čistio smeće sa plaže

Indijski premijer Narendra Modi čistio je danas smeće sa plaže u Mamalapuramu, u državi Tamil Nadu, u okviru kampanje "Očistimo Indiju".

Modi je na svom Twitteru objavio kratak video u kome se vidi kako on bosonog po pijesku sakuplja đubre sa plaže i stavlja ga u kesu, prenosi AP.

"Obezbjedimo da su nam javna mjesta čista i uredna", napisao je premijer.

Modi je kampanju "Očistimo Indiju" pokrenuo 2014. godine nakon što je izabran za premijera.

Modi je u septembru, gostujući u jednoj radio emisiji pohvalio blogera Ripudamana Belvija koji je pokrenuo kampanju prikupljanja smeća tokom trčanja.

Plogging at a beach in Mamallapuram this morning. It lasted for over 30 minutes. Also handed over my ‘collection’ to Jeyaraj, who is a part of the hotel staff. Let us ensure our public places are clean and tidy! Let us also ensure we remain fit and healthy. pic.twitter.com/qBHLTxtM9y