Islanđanima se bukvalno otvara tlo pod nogama (VIDEO)

REJKJAVIK - ​Jedna od vulkanski najaktivnijih država na svijetu proglasila je vanredno stanje zbog najnovije prijetnje erupcijom. Još jedan problem sa kojim se suočava Island, jesu, rascjepi u zemljištu.

Oko 4.000 ljudi je evakuisano iz svojih domova u Grindaviku koji je najugroženiji zbog neposredne blizine vulkanu Fagradalsfjal na poluostrvu Rejkjanes. Već sedam dana Island je seizmički hiperaktivno područje, pri čemu stanovnici svakoga dana osjete nekoliko stotina podrhtavanja tla. Od petka je zatvorena turistički popularna Plava laguna.

Cijelo ostrvo je u napetom iščekivanju jer stručnjaci kažu kako su zemljotresi koji već danima tutnje ispod površine, najava velike vulkanske erupcije, koja bi se mogla dogoditi "svakog trenutka".

There is a real apocalypse in Grindavik in Iceland: craters are tearing apart the city, the earth is disappearing from under your feet, the asphalt is melting from the inside After almost a thousand earthquakes, the earth is splitting and heating up from under the earth's… pic.twitter.com/hLaNdwvN1j