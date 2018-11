Ispod leda Antarktika krije se impresivno otkriće

Evropska svemirska agencija (ESA) pronašla je ostatke izgubljenih kontinenata koji su bili sakriveni ispod Antarktika milionima godinama.

Sateliski snimci pokazuju kako su se kretale drevne kopnene mase koje su zakopane više od kilometra i po, piše Dejli mejl, prenosi b92.

Naučnici kažu da snimci dali novi pogled i saznanja o Antarktiku, kontinentu koji je najmanje istražen do sada. Oni su koristili podatke satelita GOCE koji je lansiran 2009. za praćenje varijacija gravitacijskog polja Zemlje i da precizno izmjeri Zemlju.

Inače, ovaj satelit nije u upotrebi već pet godina, od kako je ostao bez goriva i pao kroz atmosferu. Međutim, njegovi podaci su veoma značajni, te su korišćeni za nova naučno otkriće.

Njegovi instrumenti su pratili kretanje tektonskih ploča ispod Antarktika, te su istraživači na osnovu podataka shvatili njihovo kretanje u proteklih 200 miliona godina i došli do saznanja kako se zapravo formirao ledeni kontinent.

"Gravitacijski snimci donose pravu revoluciju u našu mogućnost da proučavamo najmanje poznati kontinent našeg planeta", rekao je Fausto Ferakioli za Evropsku svemirsku agenciju,

"Na istočnom dijelu kontinenta možemo da vidimo geološke karakteristike koje pokazuju sličnosti i razlike kore ispod Antarktika i drugih kontinenata s kojima je bila spojena do prije 160 miliona godina", dodaje Fausto.

Inače kako bi stvorili 3D kartu Zemljine litosfere, naučnici su upotrebili merenja GOCE-a sa eizmološkim podacima.

Osim što su ova mjerenja veoma zanimljiva istorijski, ona su ujedno važna da razumijemo kako Antarktik utiče na ponašanje ledenih ploča, ali i koliko će brzo da reaguje na otapanje leda.

Long-lost continents hidden under Antarctica are revealed by satellite that could change our knowledge of icy world forever https://t.co/j9ZV0Dw6xA pic.twitter.com/9Gs8z12QoK