Jato kitova ubica zarobljeno ledom, bore se za vazduh (VIDEO)

Najmanje 10 kitova ubica zarobljeno je ledom blizu obale japanskog ostrva Hokaido, a hitne službe kažu da za sada nemaju načina da im pomognu.

"Nemamo drugog izbora nego da sačekamo da led počne da se lomi, pa da krenu tim putem", naveo je za NHK zvaničnik ribarskog grada Rausu.

Lokalni ribar prvi je spazio jednog kita zarobljenog u ledu i javio obalskoj straži. Međutim, poslije se ispostavilo da se radi o čitavom jatu.

Snimak iz drona jedne od organizacija za zaštitu životinja "Wildlife Pro LLC" pokazao je kako se desetak orki muči i bori za vazduh u malom prostoru između santi leda.

"Oko 13 kitova, zajedno sa tri, četiri mladunca, vire kroz pukotinu u ledu", rekli su iz organizacije.

Zbog odsustva vjetra u području, sante leda, koje su zarobile orke, ostale su nepomične.

Orke mogu zadržati dah maksimalno 15 minuta, a predstavnici hitnih službi kažu da moraju čekati da led pukne prirodno kako bi se oslobodili kitovi, prenosi RTCG.

