Jezera prijete prirodi i nauci, a sve se odvija prebrzo

Jezera širom Aljaske i Sibira počela su da ispuštaju mjehuriće metana, a ovo otpuštanje gasova koji stvaraju efekat staklene bašte zabrinuo je naučnike. Globalno zagrijavanje otapa arktički permafrost, štetni gasovi se ispuštaju u atmosferu, ali je loša novost to što se ovaj proces odvija brže od očekivanog.

Prošlog mjeseca američka svemirska agencija NASA objavila je snimak arktičkih jezera punih mjehurića koja su posljedica malo poznatog fenomena „naglog odmrzavanja“. To se događa kad se permafrost – „vječni snijeg i led“ odnosno tlo koje je bilo pod ledom hiljadama godina – odledi brže od očekivanog.

Naučnicima je već dugo poznato da otapajući permafrost ima potencijal da ispusti velike količine metana u atmosferu. Kako se organska materija koja je bila zarobljena u tlu odmrzava, ona se razlaže i raspada ispuštajući ugljenik i metan. Ali, taj proces je bio spor, a ono što naučnici nisu uzeli u obzir je naglo odmrzavanje.

Kad bi se sva količina otpustila u atmosferu, posljedice po klimatske promjene bi bile ogromne. Ukupno ima oko 1.500 milijardi tona ugljenika zarobljenog u permafrostu, što je skoro dvostruko veća količina od trenutnog ugljenika u atmosferi, naveo je “Njuzvik”.

U prošlosti, kad bi životni oblici zasnovani na ugljeniku umrli na Arktiku, zaledili bi se prije nego što bi imali vremena da se raspadnu. Sada, sa sve višim temperaturama u regionu, mikrobi u tek odmrznutom arktičkom tlu razlažu ova zaleđena organska tijela, ispuštajući ugljen-dioksid i metan u atmosferu.

