Još se ne zna ko će uklanjati otpad uvezen u BiH iz Italije

DRVAR - Iako je prošlo skoro šest mjeseci otkad je tekstilni otpad iz Italije završio u Drvaru, Bosanskom Grahovu, Bihaću i Busovači, još se ne zna ko će ga ukloniti iako je tender za odvoz i spaljivanje otpada raspisan u oktobru.

To je za "Nezavisne novine" potvrdila Dušica Runić, načelnica Drvara, koji je jedan od opština u kojima se nalazi ovaj otpad.

"Taj tender vodi Uprava za inspekcijske poslove Federacije BiH. Prema informacijama koje imam, prijave za tender su pristigle i dalje slijedi pregovarački postupak", rekla je Runićeva.

Kako ona kaže, očekuje se da će uskoro taj problem biti riješen i da će sve biti završeno.

"Nadamo se da će to biti uskoro završeno pošto mi nemamo nadležnosti za to", istakla je Runićeva.

Prema njenim riječima, uklanjanje otpada još nije počelo, ali po zahtjevu u tenderu rok za izvršenje je 60 dana.

"Nadamo se da će radovi biti gotovi do kraja februara, a najkasnije do proljeća", dodala je Runićeva.

Podsjećanja radi, firma "Krom reciklaža" krajem juna uvezla je u BiH oko 300 tona otpada iz Italije i za to je imala dozvolu kantonalnih organa koji su toj firmi dali dozvolu za uvoz.

Kasnije, kada su se pobunili stanovnici Drvara, Bosanskog Grahova i Bihaća, inspekcija je utvrdila da je otpad uvezen legalno, ali da nije uskladišten na pravi način, odnosno da nije recikliran.

Jedan od problema zbog kojih su najviše strahovali stanovnici opština u kojima je završio otpad je i taj što je on dovezen u jeku pandemije virusa korona i to iz područja Italije u kojem je tada bilo najviše slučajeva, a čak su se mogle čuti i informacije da je to otpad iz italijanskih bolnica u kojima su boravili zaraženi virusom korona.