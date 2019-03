Zagađenost vazduha i jutros je povišena u pojedinim gradovima Federacije BiH (FBiH), a najzagađeniji su Ilijaš, Lukavac, Sarajevo i Zenica, gdje je kvalitet vazduha ocijenjen kao nezdrav.

Prema mjerenjima obavljenim u 8.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Ilijašu iznosio je 164, Lukavcu 156, Sarajevu 154 i Zenici 152, podaci su internet stranice "Zrak.ekoakcija".

Zagađenost vazduha ovog nivoa može pojačati simptome i intenzitet bolesti kod osoba sa respiratornim oboljenjima poput astme, a povećava i vjerovatnoću negativnih posljedica po respiratorne organe svih građana.

Oboljelima od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnicama, djeci i starijima preporučuje se da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalima se savjetuje da izbjegavaju veća naprezanja tokom boravka na otvorenom.

Nezdrav vazduh za osjetljive grupe jutros je registrovan u Tuzli sa indeksom 109, dok je Goraždu i Jajcu vazduh bio umjereno zagađen.

Dobar kvalitet vazduha jutros je registrovan u Banovićima gdje je indeks kvaliteta vazduha iznosio osam.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Podaci objavljeni na ovoj veb-stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u FBiH.