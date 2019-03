Jutros nezdrav vazduh u Zenici

SARAJEVO - Vazduh u Zenici jutros je ocijenjen kao nezdrav, sa indeksom kvaliteta 158, pa je moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod srčanih bolesnika i asmatičara, podaci su internet stranice "Zrak.ekoakcija".

Negativan uticaj zagađenja na zdravlje mogli bi da počnu osjećati i svi ostali.

Indeks kvaliteta u Ilijašu jutros u 7.00 časova iznosio je 124 i vazduh je ocijenjen kao nezdrav za osjetljive grupe.

Slično je i u Sarajevu gdje je indeks 122, Lukavcu 106 i Goraždu 104.

U Tuzli i Jajcu vazduh je okarakterisan kao umjereno zagađen sa indeksima 94 i 77.

Kvalitet vazduha ocijenjen je kao dobar u Banovićima, sa indeksom četiri, dok su u Kaknju i Živinicama u kvaru monitori za praćenje.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.

Podaci objavljeni na ovoj veb-stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u FBiH, rečeno je ranije Srni u Udruženju "Eko-akcija".