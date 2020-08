KLM od plastičnih flaša pravi dijelove za održavanje aviona

Grupa Er Frans - KLM i u uslovima krize ne odustaje od politike održivog razvoja: od plastičnih flaša pravi delove za održavanje aviona i kompenzuje karbonski otisak (ugljen-dioksid sa letova) tako što 680 hektara prašume u Panami i koristi biogorivo, saopštila je danas ta kompanija.

KLM je prva aviokompanija koja otpad s letova, prije svega PET ambalažu, pretvara u filamete za 3D štampače i koristi ih za izradu dijelova za popravku i održavanje aviona.

KLM ketering služba dnevno sortira preko 15.000 plastičnih boca, od čega dobije oko 1.800 metara visoko kvalitetnog recikliranog materijala, to jest fileta za 3D štampače.

Pošto je KLM aviokompanija, sertifikovan za održavanje, ali ne i proizvodnju aviodijelova, od reciklirane plastike prave se alati za održavanje aviona.

Cilj Er Frans - KLM grupe je da za 50 odsto smanji otpad sa svojih u odnosu na 2005. godinu.

Kompanija navodi da, iako je avioindustrija jedna od najjače pogođenih pandemijom koronavirusa, i dalje provode odgovorne akcije zbog kojih su 2019 postali lider održivog poslovanja u svom sektoru, prema Dow Jones-u, to jest aviokompanija sa najvišim indeksom održivog razvoja.

Grupa Er Frans - KLM je smanjila emisiju ugljen-dioksida za 30 odsto po putniku po kilometru u poređenju s 2005. godinom, pokazuje nedavno objavljeni izvještaj održivog poslovanja za 2019.

Takvom rezultatu je najviše doprinijelo konstantno unapređivanje flote, s obzirom da je KLM u 2019. kupio osam novih aviona tipa Dreamliner 787-10, dok je Er Frans naručio 98 aviona Erbas A350 i Erbas A220.

Novi avioni emituju i do 20 odsto manje ugljen-dioksida, troše do 25 odsto manje goriva zbog novih materijala koji su značajno lakši od uobičajenih u avioindustriji i proizvode do 40 odsto manje buke.

Time je grupa za 43 odsto smanjila zagađenje bukom u 2019.

Prema planu za 2030. godinu, Er Frans - KLM bi trebalo da ima 50 odsto manju emisiju ugljen-dioksida po putniku po kilometru u poređenju s emisijom koju je imala 2005. godine.

Kompanija se obavezala da će svi domaći letovi kompanije biti karbonski neutralni od 1. januara 2020. godine, a to konkretno znači da će emisija CO2 za projektovanih 450 letova dnevno u domaćem saobraćaju biti kompenzovana sadnjom drveća.

Er Frans je u 2019. zasadio više od 160.000 stabala svuda u svijetu, dok je KLM u okviru projekta CO2ZERO obezbijedio sredstva za sadnju preko 680 hektara tropske prašume u Panami i do sada je posađeno 320 hektara.

Smanjenu karbonskog otiska doprinijelo je i korišćenje bio-goriva, pošto je u 2019. KLM kupio gotovo 7.000 tona tog održivog goriva i najavio izgradnju prve evropske fabrike bio-goriva planirane za 2022.

Kompanija je za 31 odsto smanjila količinu otpada koji se ne reciklira.

Er Frans je od kraja 2019. krenuo sa zamjenom jednokratnih plastičnih predmeta održivijim alternativama (kratonske čaše, drvene kašičice…), čime se količina plastičnog otpada smanjuje za 1.300 tona godišnje. Er Frans sve domaće letove kraće od dva i po sata prepušta francuskoj željeznici. KLM je u 2019. napravio plan da se određeni kratkolinijski letovi zamijene željezničkim saobraćajem.

Prvi let koji je KLM planirao da u martu 2020. ukloni sa svog reda letenja je let na relaciji Amsterdam-Brisel.

Svojim brendovima Air France, KLM Royal Dutć Airlines i Transavia grupa je 2019. svojim putnicima ponudila mrežu letova od 314 destinacija u 116 država.

Sa flotom od 548 operativnih vazduhoplova i prevezenih 101,4 miliona putnika u 2018, Air France-KLM dnevno izvede do 2.300 letova, uglavnom iz svojih habova - aerodroma Šarl do Gol u Parizu i Amsterdam-Sc hiphol.