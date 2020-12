Kad se mjehurić sapunice zamrzne

Niske temperature na mjehuriće od sapunice djeluju drugačije nego na vodu, to jest male količine nje. Krhke loptice postepeno prekrivaju zvijezde i drugi oblici kristala leda.

Kapljice ili barice najčešće se zalede nakon jednog "naleta" hladnoće. Gledajući video-snimke u kojima je prikazano smrzavanje mjehurića sapunice, jasno je da je u njihovom slučaju u pitanju proces koji nije baš identičan.

Tokom zamrzavanja, po mjehuriću rastu kristali leda koji mogu biti zvjezdastog oblika.

This is what happens when a bubble freezes pic.twitter.com/cC7oA3aZo0