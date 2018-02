Kako je izgledao prvi moderan Britanac

DNK analiza 10.000 godina starih posmrtnih ostataka otkrila je da je "Čovjek iz Čedara" imao znatno tamniji ten nego što se ranije mislilo. Muškarac je takođe imao plave oči i tamnu, kovrdžavu kosu.

Prethodne rekonstrukcije, koje nisu bile zasnovane na DNK analizi, prikazivale su čovjeka svjetlijeg tena i svjetlije kose.

Najstariji očuvani skelet, pronađen na teritoriji Velike Britanije, iskopan je prije više od jednog vijeka u jednoj pećini u Somersetu.

Proces istraživanja i remodelovanja prikazan je u dokumentarcu britanskog Kanala 4 "The First Brit: Secrets of the 10,000 Year Old Man".

Smatra se da je čovjek iz Čedara umro u dvadesetim godinama, i da je imao relativno dobru ishranu.

Genetički je pripadao grupi "Zapadnih lovaca-sakupljača" iz perioda mezolita, koji su naseljavali područje Španije, Mađarske i Luksemburga.

Njegovi preci migrirali su u Evropu sa Bliskog istoka, pred kraj ledenog doba. Uprkos tome što su Britaniju prethodno naseljavale druge populacije, sve su izumrle prije dolaska ove grupe ljudi. Smatra se da 10 odsto današnje bijele britanske populacije vodi porijeklo od predaka čovjeka iz Čedara.

"Ljudi sebe obično definišu prema zemlji iz koje dolaze, i pretpostavljaju da su njihovi preci izgledali kao oni. A onda se iznenada pojavi neko novo istraživanje, koje pokaže da su na istim prostorima, osim njihovih predaka, živeli još neki, potpuno drugačiji ljudi", kaže istraživač Alfons Kenis.

"Ovo otkriće svakako će iznenaditi ljude, a možda im takođe malo približi migrante. Možda se konačno otresemo te ideje da, ako smo iz nekog kraja, moramo da izgledamo na određeni način. Na kraju krajeva, svi smo mi migranti", zaključio je Kenis.

Istraživanje su sproveli DNK stručnjaci sa Univerzitetskog koledža u Londonu u saradnji sa Muzejem prirodne istorije.

(b92)