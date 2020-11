Kineski glečeri tope se rekordnom brzinom, nestašica vode na pomolu

Tibetanska visoravan je poznata i kao treći pol Zemlje, zbog količine leda koja se nalazi na njoj. Najveći glečer na planinskom lancu dugom 800 kilometara, koji se nalazi na sušnom sjeveroistočnom obodu Tibetanske visoravni, smanjio se za oko 450 metara od polovine prošlog vijeka, kada su naučnici postavili prvu stanicu za njegovo nadgledanje i proučavanje.

Glečeri na planini Kilian u Kini tope se rekordnom brzinom, dok globalno zagrijavanje donosi nepredvidive promjene i povećava izglede za dugoročne nestašice vode, upozoravaju naučnici.

Globalno zagrijavanje donosi nepredvidive promjene i povećava mogućnost oskudice vode. Glečer površine 20 kvadratnih kilometara, poznat pod nazivom Laohugou broj 12, smanjio se za oko sedam odsto otkako je mjerenje počelo, a topljenje se ubrzalo u posljednjih nekoliko godina.

"Kada sam prvi put došao ovdje 2005. godine, glečer je bio tamo gdje se rijeka savija u mjestu na stijenama u dolini Laohugou. Dalje nizvodno, u blizini Dunhuanga, nekada velikog čvora na drevnom Putu svile, voda koja je isticala iz planina formirala je jezero u pustinji prvi put poslije 300 godina, izvijestili su državni mediji", istakao je Kin Ksiang, direktor stanice za glaciologiju i ekološko okruženje Kilijan Šan sa Kineske akademije nauka.

