Kit od 60 tona pronađen nasukan na obali u Škotskoj

Posjetioci plaže, zamoljeni su da se drže dalje od kita, čije je tijelo voda izbacila na obalu ostrva Haris, između Laskentira i Silbosta u Škotskoj.

Smatra se da je kit ulješura, tokom jake oluje izgubio orijentaciju i da se potom nasukao na obalu.

Stručnjaci su šetače sa plaže posavjetovali da se kitu, teškom oko 60 tona, ne približavaju iz higijenskih razloga i zbog opasnosti od zaraze.

Među svjedocima događaja je i Karla Regler, koja se bavi fotografisanjem.

„Primijetila sam nasukanu životinju iz daljine. Vidjela sam da je kit živ jer je mrdao repom, i sa grupom ljudi sam krenula ka životinji. Dok smo, u pratnji obalske straže, stigli i prešli put od oko jednog kilometra, kit je uginuo“, rekla je Karla.

Skoro četvrtina svjetskih vrsta kitova i delfina ili živi ili prolazi kroz vode kraj zapadne obale Škotske.

„Kada kitovi stignu u ovo područje, obično dođe do problema. Uglavnom je problem u plitkoj vodi. Osim toga, tu lakše zalutaju stare i bolesne životinje“, naveli su u lokalnoj organizaciji za spasavanje životinja.

I prošlog mjeseca je kit dugačak oko 30 metara pronađen na pjesku na obali u Sjevernom Amberlandu.

Svedoci su ispričali kako su vidjeli kita kako pokušava da se otisne u vodu, pošto je bio zaglavljen u plićaku.

Takođe, u posljednja dva mjeseca, dva kita su pronađena mrtva na obali Temze.

Experts plead with sightseers to stay away from 50ft sperm whale https://t.co/7CujktFNrZ