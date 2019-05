Ko je "zaboravio" otrovno ulje u Incelu?

BANJALUKA - Još 2016. godine bilo je odlučeno da otrovno ulje "piralen" koje se nedavno zapalilo u banjalučkom "Incelu" i zamalo izazvalo ekološku katastrofu, bude uništeno, ali ta odluka nikad je nije realizovana.

Ulje je na kraju ''uništio'' slučajno izazvan požar 9. marta ove godine kada su radnici firme koja je kupila objekat krenuli da sjeku predmete, a dio otrovnog otpada završio je u tlu ispod "Incela" i zagadio zemljište, utvrdili su nadležni organi. Vatrogasci su požar ugasili za sat vremena vjerovatno ne znajući da su bili izloženi toksičnim isparenjima otrovnog ulja.

Objekti stare energane u krugu ''Incela'' prije prodaje privatnoj firmi ''Lukić invest'' bili su dio imovine preduzeća ''Eneregtika d.o.o'' u stečaju. Ovo preduzeće je po zakonu bilo dužno da uništi ulje ''piralen'' prije prodaje, čak je i donesena odluka o tome, 23. maja 2016. godine.

Tada je na prijedlog stečajne upravnice Zore Bulatović-Kremenović prihvaćena ponuda preduzeća za promet i transport hemikalija i gospodarenje otpadom ''Kemokop'' iz Modriče da transformatore u kojima se nalazi ''piralen'' uništi za 21.420 KM.

"Njihovi predstavnici su dolazili u 'Energetiku' i vidjeli transformatore, i dostavili svoju ponudu za uništenje istih na iznos od 21.420 KM. Odbor povjerilaca prihvata informaciju u vezi zbrinjavanja opasnog otpada - piralena i donosi odluku da izvrši njegovo uklanjanje kad se za to stvore uslovi,'' stoji u zapisniku sa 32. sjednice Odbora povjerilaca ''Energetike''.

Za postojanje ''piralena'' i potrebu za propisnim uklanjanjem ovog ulja znalo je i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS. Upravo ministarstvo je ''Energetici'' preporučilo ''Kemokop'', kada su tražili mišljenje o tome šta da učine sa otrovnim otpadom.

U ''Kemokopu'' koji ima dozvolu za sakupljanje i privremeno skladištenje, ili trajno zbrinjavanje ulja kao što je ''piralen'', Mondu su potvrdili da je sve ostalo samo na ponudi i da posao nikad nije realizovan.

''Mi smo dali ponudu, a oni su nam rekli da će nas kontaktirati kada obezbjede finansijska sredstva, ali to je bilo jako davno. Obišli smo lokaciju, pregledali te transformatore, a bilo je i nešto ulja u bačvama. Dali smo ponudu koju su oni prihvatili i rečeno je da će nas obavijestiti kada pribave sredstva da to realizujemo. To je ulje sa PCB (polihlorovani benifil) i zbrinjavanje je dosta skupo,'' rekli su nam u ''Kemokopu''.

Stečajna upravnica: ''Nemam ja obavezu da raščišćavam''

Stečajna upravnica "Energetike" Zora Bulatović-Kremenović kaže da je objekte ''prodala u viđenom stanju'' i da nije imala obavezu ''da nešto raščišćava''. Njenu i odluku Odbora povjerilaca ''Energetike'' za uništenje ulja koja nije ostvarena, nije htjela da komentariše.

''Nemam ja šta reći osim da sam ja to prodala, a on (kupac) je to krenuo uništavati, sjeći i s tim ja nemam ništa. To je bilo rušenje, sječenje i ostalo.''

Na pitanje "da li ste znali za to ulje i da li ste donijeli odluku da ga uklonite", Bulatović-Kremenović odgovara:

''To je bilo u transformatorima, unutar objekta sve. Ne znam šta su oni radili niti imam s tim ikakve veze. To je unutra u elementima, oni su sjekli jer to čiste. Prodala sam, predala i završila, ima godina dana. Prodala sam to u paketu, nemam ja obavezu da nešto raščišćavam - prodajem u viđenom stanju. Kupac dođe, vidi, kupi. Zna u kakvu je industriju došao i kako postupati sa opremom''.

Popis transformatora i generatora ''Energetika d.o.o'' uradila je u decembru 2015. godine kada je utvrđeno da su punjeni opasnim materijama - ''kancerogenim uljem- piralenom'', a da nema odgovarajuće dokumentacije o mogućim opasnostima prilikom rukovanja opremom sa opasnim materijama.

Nešto kasnije, radeći dopunu nalaza elektrovještačenja objekata ''Energetike'' vještak, inženjer Boško Kovačević, utvrdio je se "u Elektro zgradi II nalazi oprema koja ne može biti predmet prodaje nego predmet obaveznog uništenja od strane ovlaštene institucije. Ova oprema sadrži kancerogeno ulje piralen čija je upotreba zabranjena a uništenje podliježe propisanoj proceduri".

Zakon u upravljanju otpadom u RS kaže da su proizvođači, uvoznici, distributeri i prodavci proizvoda koji utiču na porast količine otpada odgovorni za otpad koji nastaje usljed njihovih aktivnosti.

"Proizvođač proizvoda od kojeg nastaje otpad, odnosno proizvođač otpada, prethodni vlasnik otpada, odnosno vlasnik otpada snosi troškove mjera upravljanja otpadom, te je finansijski odgovoran za sprovođenje sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzrokovao ili bi mogao da je prouzrokuje otpad", piše u zakonu.

Ministarstvo ekologije (ne)zna za ''piralen'' u Incelu?

Nakon saznanja da je u Incelu gorio ''piralen'' Mondo se obratio Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS gdje su odgovorili da na njihovu adresu nije stigao dopis iz kojeg bi mogli da utvrde da li se na pomenutoj lokaciji nalaze opasna ulja i o kakvim je materijama riječ.

"Ministarstvo takođe, nije izdalo ekološku dozvolu za skladištenje, tretman ili bilo koju aktivnost postrojenja na lokaciji u kojem se desila incidentna situacija, stoga nismo u mogućnosti utvrditi o kakvim se uljima radi, kao ni potvrditi da je u pitanju PIRALEN, kako vi navodite".

Posjećamo, u dokumentima o stečajnom postupku ''Energetika d.o.o u stečaju'' je obavijestila ministarstvo o problemu s piralenom i tražila mišljenje, pa im je ministarstvo preporučilo firmu koja je ovlaštena da ulje sanira.

Iz Gradske uprave Banjaluka saznaje se da je nakon požara ekološka inspektorka naložila da se izvrše hitne mjere intervencije u pogledu sanacije prostora od otpadnog ulja i uklanjanje istog putem ovlaštenog lica.

"Nakon ovoga je ovlašteno lice izvršilo pregled objekta i utvrdilo da u objektu nema potrebe za sanacijom, jer nema vidljivog zagađenja, kao ni drugom sličnom intervencijom uklanjanja ulja, jer nema ulja", rečeno je u Gradskoj upravi Banjaluka.

Kasnije su uslijedile dodatne kontrole u kojima je, kako je u petak objavljeno, Institut za zaštitu i ekologiju RS utvrdio da je zemljište u poslovnoj zoni "Incel" zagađeno ostacima ulja piralen i drugim teškim metalima.

U Civilnoj zaštiti RS je rečeno da su rizici od zagađenja prilikom curenja ulja (posebno "piralena") mogući i da posljedice mogu biti veoma negativne

Prije 12 godina, pored "Incela", između naselja Česma i Medeno polje pronađene su četiri tone pregorjelog ulja, u rupi pored rijeke Vrbanje. Različite vrste iskorištenog ''trafo-ulja'' možete kupiti preko interneta od prodavaca širom Bosne i Hercegovine.

BiH je potpisnik Štokholmske konvencije koja obavezuje zemlje da materije poput štetnih industrijskih ulja izbaci iz upotrebe, pronađe i očisti njihove stare zalihe.

Niko u Srpskoj danas ne zna koliko i gdje ima ostataka ulja "piralen" ili drugih vrsta industrijskih ulja koja su teški zagađivači životne sredine.

Piralen: Kancerogen možda, otrovan sigurno

Piralen (PCB - polihlorovani bifenil) je industrijsko ulje koje se kod nas najviše koristilo za hlađenje transformatora. Zabranjen je u Evropi 2001. godine (kao i slični PCB-i) zbog mogućeg kancerogenog mutagenog i teratogenog efekta i od tada su zamijenjeni drugim uljima. Međunarodna agencija za istraživanje raka, u okviru Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), mjeri kancerogeni rizik različitih hemikalija i PCB-ija i stavlja ih u grupu 2 B: vjerovatno kancerogene za ljude sa "slabije ustanovljenim" naučnim dokazima. PCB toksično utiče na zdravlje živih organizama na različite načine. Akumulira se u organizmu ili prirodi, a u vazduhu može da se prenese na velike razdaljine.

