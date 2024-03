Koji je grad u BiH danas bio najtopliji

SARAJEVO - U Bosni i Hercegovini danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u sjeverozapadnim područjima registrovana je i slaba kiša.

Temperature vazduha, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u 13 sati su iznosile: Bjelašnica 0 stepeni, Bihać i Livno 8, Sokolac i Stolac 11, Bugojno, Drvar, Ivan Sedlo i Mostar 13, Neum, Široki Brijeg i Trebinje 14, Srebrenica 15, Banjaluka, Bijeljina, Gradačac, Sanski Most, Sarajevo i Tuzla 16, Doboj, Prijedor i Zvornik 17 i Zenica 18 stepeni.

Sutra, navodi Fena, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje praćeni grmljavinom. Na planina se očekuje i slab snijeg.

Prema kraju dana ili tokom noći postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 13 stepeni.

