Koji proizvodi od plastike će biti zabranjeni u EU?

Evropski parlament danas je odobrio novi zakon kojim se zabranjuju plastični predmeti za jednokratnu upotrebu kao što su tanjiri, pribor za jelo ili slamke za piće.

Čak 560 zastupnika je glasalo za dogovor postignut s ministrima EU, 35 ih je bilo protiv i 28 suzdržanih.

Kako se navodi u saopštenju, sljedeći će proizvodi od 2021. u EU biti zabranjeni:

pribor za jelo za jednokratnu uporabu (viljuške, noževi, kašike i štapići za jelo)

plastični tanjiri za jednokratnu upotrebu

plastične slamke

štapići za uši izrađeni od plastike

plastični štapići za pridržavanje balona

oksorazgradiva plastika i spremnici za hranu te čaše od ekspandiranog polistirena.

Prema podacima Evropske komisije, više od 80% morskog otpada je plastika. Proizvodi obuhvaćeni ovim novim zakonom čine 70% svih predmeta u morskom otpadu. Zbog svoje spore razgradnje plastika se nakuplja u morima, okeanima i na plažama EU i širom svijeta. Plastični ostaci nalaze se u morskim životinjskim vrstama - poput morskih kornjača, tuljana, kitova i ptica, ali i u ribama i školjkama, a time i u prehrambenom lancu ljudi.

Države članice će do 2029. godine morati omogućiti ponovno prikupljanje 90% upotrijebljenih plastičnih boca, a do 2025. najmanje 25% materijala iz kojeg su te boce izrađene moraće biti prikladno za recikliranje. Do 2030. udio materijala koji se može reciklirati moraće biti barem 30%.

"Ovim se dogovorom ujedno daje prednost primjeni načela 'onečišćivač plaća'. To se naročito odnosi na proizvođače duvana koji će morati preuzeti veću odgovornost. Novi će se režim primjenjivati i na ribolovni pribor kako bi se osiguralo da proizvođači, a ne ribari, snose troškove prikupljanja mreža izgubljenih na moru.

Ovim zakonodavstvom predviđa se i obvezno postavljanje oznaka o negativnom uticaju koji na okolinu ima bacanje cigareta s plastičnim filterima te plastičnih čaša i vlažnih maramica", stoji u saopštenju.

Filteri za cigarete sadrže celulozni acetat, plastični materijal koji čini do 60 odsto njihovog sastava, i drugi su po redu među plastičnim onečišćivačima koji se nalaze na evropskim plažama. U izvještaju je stoga dodan članak u kojem stoji da države članice moraju postaviti ciljeve za smanjenje filtera za cigarete za 50 odsto do 2025., odnosno za 80 odsto do 2030. godine.

"Ovim će se zakonodavstvom za 22 milijarde evra smanjiti štetni učinci na okolinu. Toliko bi, prema procjeni, trebao biti trošak onečišćenja plastikom u Evropi do 2030. Evropa sada ima zakonodavni model obrane i promocije na međunarodnom nivou, s obzirom na globalnu prirodu problema onečišćenja mora plastikom. To je izuzetno važno za ovu planetu", izjavila je izvjestilac Frederik Ries (ALDE, Belgija).

