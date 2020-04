Konačno zatvorena najveća ozonska rupa nad Sjevernim polom

Nakon što se gotovo mjesec dana nadvijala nad Arktikom, konačno je zatvorena najveća ozonska rupa ikad otkrivena iznad Sjevernog pola, sopštili su istraživači iz evropske službe za nadzor atmosfere CAMS.

Rupa u ozonskom omotaču - dijelu Zemljine atmosfere koji štiti planetu od ultraljubičastog zračenja - prvi se put otvorila nad Arktikom krajem marta, kada su neobični vjetrovi nekoliko sedmica zaredom zarobili hladan zrak nad Sjevernim polom.

Polarni vrtlog stvorilo je kružni kavez hladnog zraka koji je doveo do stvaranja visokih oblaka u regiji. Oblaci pomiješani s umjetnim zagađivačima poput hlora i broma hranili su se plinovima u ozonskom omotaču sve dok u atmosferi nisu otvorili ogromnu rupu tri puta veću od Grenlanda, navodi se u saopštenju Evropske svemirske agencije (ESA).

Dok se velika ozonska rupa svake jeseni otvara nad Južnim polom, uslovi koji omogućavaju oblikovanje tih rupa mnogo su rjeđi na sjevernoj hemisferi, rekli su istraživači ESA-e. Arktička ozonska rupa otvorila se ove godine samo zato što je hladni zrak na tom području bio koncentrisan mnogo duže nego što je to uobičajeno.

Krajem prošle sedmice, taj se polarni vrtlog 'podijelio', rekli su istraživači CAMS-a, stvarajući put zraku bogatom ozonom da se vrati u područje iznad Sjevernog pola. Za sada ima premalo podataka da li arktičke rupe ozonskog omotača poput ove predstavljaju novi trend.

"Ovo je prvi put da možete govoriti o pravoj ozonskoj rupi na Arktiku'", rekao je za "Nature" Martin Dameris, stručnjak za pitanja atmosfere u Njemačkom vazdušnom centru, piše Live Science.

Nakon što se gotovo mjesec dana nadvijala nad Arktikom, konačno je zatvorena najveća ozonska rupa ikad otkrivena iznad Sjevernog pola, sopštili su istraživači iz evropske službe za nadzor atmosfere CAMS.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service. More on the NH Ozone hole➡️https://t.co/Nf6AfjaYRi pic.twitter.com/qVPu70ycn4