Kraj jedne od najpoznatijih svjetskih atrakcija, nestala preko noći (FOTO)

​Dio poznate stijene "Slonova surla" na sjeveroistočnoj obali Tajvana, urušio se u more zbog jakih valova i vjetrova, objavila je kancelarija regije Ruifang, Novog Tajpeija, piše "Focustaiwan".

Jang Šeng-min, šef regionalne kancelarije, rekao je da je dobio dojavu da je dio stijene pao u more nešto prije 14 sati u subotu.

Kako su to poslijepodne vjetrovi i valovi bili vrlo jaki, pretpostavlja se da je do djelimičnog urušavanja došlo zbog vremenskih uslova i dugotrajne erozije morskom vodom, rekao je Jang.

Stijena "Slonova surla" godinama je bila vrlo posjećena turistička atrakcija i popularno mjesto za selfije.

Kako bi zaštitio taj značajan geografski reljef, regionalna kancelarija je 2020. godine postavila upozorenje oko područja kako bi spriječila posjetioce da se penju na stijenu.

Područje je trenutno ograđeno, a Odjel za turizam i putovanja Novog Tajpeija pozvao je građane da se drže podalje od stijene zbog vlastite sigurnosti, prenosi "Jutarnji list".

