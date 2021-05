Maldivima prijeti nestanak, predviđanja naučnika nisu optimistična

Maldivi bi mogli da nestanu do kraja ovog vijeka, ako svijet ne reaguje ubrzano i udruženo u borbi protiv klimatskih promjena, rekla je ministarka za zaštitu životne sredine, klimatske promjene i tehnologiju te zemlje Aminant Šauna.

Govoreći za CNBC, Šauna je istakla da ako se uništavanje životne sredine nastavi sadašnjim tempom, zemlja više neće biti tu do 2100.

"Nećemo preživheti. Klimatske promhene su stvarne i mi smo najranjivija zemlja na svuhetu - rekla je ona i dodala da ne postoji visoki teren za Maldive, da su tu samo oni, njihova ostrva i more.

Svjetski ekonomski forum je procijenio da će do 250. godine 80 odsto ljudi u svijetu biti pod uticajem klimatskih promjena. U međuvremenu, naučnici sugerišu da bi nivo mora mogao da poraste za čak 1,1 metar do 2100. godine.

"Budućnost naše zemlje, naših ljudi i naše kulture, sve to zavisi od mjera koje ćemo preduzeti već danas. Ako je ovo predviđanje tačno, naša država bi mogla da bude najviše pogođena.

Danas, 80 odsto ostrva su samo jedan metar iznad nivoa mora, što ih čini posebno ranjivim, ako nivo mora poraste. Već sada 90 odsto ostrva je prijavilo poplave, 97 odsto eroziju obale, a 64 odsto serije erozija - kazala je ministarka dodala da prihodi stanovništva i hrana za opstanak zavise od toga kako će se već danas pozabaviti svojim slabostima.

Maldivi su već uveli nekoliko mjera, kako bi smanjili uticaj klimatskih promjena, poput zaštite obale i društvenih aktivnosti za promociju odbrane, kazala je ministarka i dodala da država želi da postane lider u naporima za ublažavanje uticaja klimatskih promjena.

"Želimo da budemo lideri i da kažemo, ako Maldivi to mogu, onda cijeli svijet to može da uradi", istakla je Šauna i pozvala pojedince i Vlade da urade šta je do njih.

"Svaki pojedinac na svijetu može da utiče na klimatske promjene, a vlade to mogu uraditi na političkom nivou. Ambiziozne akcije su već potrebne kako bi se pomoglo ne samo Maldivima, već svim malim ostrvskim državama", zaključila je ministarka.

(Telegraf.rs)