Meteorolog dao preciznu prognozu za februar i "srušio nam snješka"

Mislili smo da će zimi skoro kraj, a onda je meteorolog Slobodan Sovilj dao preciznu prognozu za februar i "srušio nam snješka".

Opraštamo se polako od januara, koji sitno broji i ulazimo u februar, koji je vazda bio mjesec snježnih iznenađenja. Naravno, nama se žuri u proljeće i neko ljepše vrijeme.

Pošto je vremenska prognoza postala alfa i omega naših života, Nova.rs je tražila mišljenje od poznatog srbijanskog meteorologa. A kakve nas vremenske prilike i neprilike čekaju u drugom mjesecu 2024. godine, ispričao je Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem Srbije.

"Prvih desetak dana februara možemo očekivati relativno stabilno vrijeme s temperaturama znatno iznad prosjeka za početak februara. Kratkotrajna kiša biće moguća samo 1. februara uvečer na sjeveru Srbije, a tokom noći prolazno i u ostalim krajevima, na planinama će biti malo snijega. Zatim 5. februara, u ponedjeljak, također stiže kratkortajna kiša, prije svega na sjeveroistoku zemlje“, kaže meteorolog Sovilj.

Dodao je da će u prvih deset dana februara biti suho, jutarnji mraz biće lokalna pojava, a maksimalne dnevne tempeparture u većini mjesta bit će između 10 i čak 18 stepeni. To znači da će Srbija kao i ostale zemlje regije biti pod uticajem tople vazdušne mase koja će dominirati Sredozemljem, Pirinejskim poluostrvom, većim dijelom Balkanskog poluostrva, dok će se frontalni sistemi i znatno hladniji vazduh zadržavati na sjeveru i istoku Evrope. Dakle, prvih deset dana februara imaćemo temperature koje su karakteristične za drugu polovinu marta ili pak kraj marta mjeseca.

"Ipak, u drugoj dekadi februara treba računati na postepeno zahlađenje. Prvo zahlađenje oko 10. februara biće blaže, ali zahlađenje koje očekujemo između 15. i 20. februara biće jače po intenzitetu, tako da u tom periodu treba računati i na pojavu i kiše i snijega u nižim predjelima, uz povremeno kratkotrajno stvaranje snježnog pokrivača. U tom periodu prognoziraju se do tri ledena dana u nižim predjelima, kada će temperatura tokom čitavih dana ostati malo ispod 0 stepeni, a generalno u cijeloj drugoj polovini mjeseca padavine će biti učestalije – mjesečna količina će biti veća od prosjeka – od 40 do 70 mm padavina prosječno u nizijama i do 80 mm na planinama“, priča Sovilj.

Kako kaže, treća dekada februara biće period temperaturnih oscilacija, čestih smjena toplogog i hladnog vremena, ponovo sa uslovima i za kišu i za snijeg u nižim predjelima. Najljepše vrijeme nas, uslovno rečeno, očekuje u prvih deset dana mjeseca, a potom će biti hladnije.

Zima još nije gotova, dodaje Sovilj, te navodi da nije neuobičajeno da imamo i epizode zahlađenja sa snijegom čak i u martu i u aprilu mjesecu. Meteorolog podsjeća da je prošle godine 3. i 4. aprila na nekim planinama bilo registrovano čak 20 i više cm snijega – prodori hladnog vazduha dešavaju se i početkom proljeća, samo su kratkog daha.

