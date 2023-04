Meteorolog objašnjava otkud snijeg u aprilu

Snijeg, koji je juče napravio probleme širom Srbije, pada i danas, ali je slabijeg intenziteta. Srpski meteorolog Nedeljko Todorović objasnio je šta su uzroci velikih snježnih padavina u aprilu.

"Sa severa Evrope pristigao je hladan vazduh, ali se istovremeno u Sredozemlju napravio ciklon, oblast niskog pritiska, koja donosi padavine, oblake, neku vrstu zahlađenja. Taj ciklon se premešta preko Balkana, zahvata čitavo naše područje, ali istovremeno je bio priliv hladnog vazduha sa severa, tako da je to bila neka dobitna kombinacija, prvo za obilnije padavine, i za pad temperature", navodi Todorović.

Situacija je uobičajena, kaže, što se tiče padavina, ali snijeg ne pada često u ovo vrijeme.

"Ovo je jedan od tih primera, odnosno epizoda koje se dešavaju ne tako često u aprilu, zbog snega, ali što se tiče padavina, to je uobičajena šema", napominje meteorolog.

Kada je riječ o uskršnjim praznicima, Todorović objašnjava da u prirodi postoji zakonitost - kada je u jednom periodu natprosječno toplo, kao za Božić, kasnije, za Uskrs, dođe hladnija varijanta vremena.

"Za Uskrs bi bilo prohladno, pogotovo u jutarnjim satima. Ne bi trebalo da bude mraza. Da li će biti padavina taj dan, to je unapred teško definisati. Neka sveža varijanta vremena", kaže Todorović za RTS.

Kada je reč o prognozama za proljeće, ponavlja da priroda pravi ravnotežu.

"Ako je zima bilo topla, znači mora da dođe jedan period hladnijeg vremena, sa temperaturama ispod prosečnih vrednosti. Upravo sada sa ulaskom u april mesec, to se donekle potvrđuje. Po toj nekoj logici, do 20. aprila bi bila svežija varijanta vremena, potom sledi porast maksimalne temperature iznad 20 stepeni. Ako se prognoza ostvari, april bi ostao u principu sa nekom temperaturom nižom od prosečnih vrednosti, što je kompenzacija, donekle, za toplu zimu. Kako će biti u maju, to je drugi problem, jer temperatura neminovno dalje raste", napominje meteorolog.

Todorović očekuje da će padavina i u aprilu i maju biti više od prosjeka.