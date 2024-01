Meteorolozi objavili kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

U narednim danima očekuju nas neuobičajeno visoke temperature za januar, a dostizaće čak i 20 stepeni Celzijusa. Međutim, takvo vrijeme neće dugo trajati.

"U srijedu većinom pretežno oblačno vrijeme, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne uz duže sunčane periode tokom dana. Lokalno kiša, najviše padavina u Hercegovini, na jugozapadu i zapadu Bosne i to glavninom poslijepodne i u večernjim satima. U večernjim satima i u noći na četvrtak (18.01.) lokalno obilnija kiša i pljuskovi uz moguću grmljavinu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne", navodi se na stranici BH meteo.

Dodaje se da jačanje južine, odnosno južnog i jugozapadnog vjetra koji će od sredine dana postepeno širom zemlje zaduvati umjeren do na udare jak.

Na planinama olujni udari juga. Jačina udara juga većinom 30 do 50 kilometara na sat, na planinama 60 do 90 km/h. Jutarnja temperatura u srijedu -4 do 4, na jugu do 9 stepeni.

Dnevna temperatura 8 do 13, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 15.

U četvrtak se očekuje umjereno do pretežno oblačno, toplo i vjetrovito vrijeme.

U Hercegovini, na jugozapadu i zapadu Bosne većinom kiša i pljuskovi uz lokalno obilnije padavine.

"U ostatku zemlje samo rijetko slabija kiša. Duvaće umjeren do na udare jak jugo širom zemlje, na planinama olujni udari. Jačina udara vjetra 30 do 50 km/h, na planinama do 90 km/h. Vjetar će u večernjim satima četvrtka malo oslabiti. Jutarnja temperatura u četvrtak 7 do 13, lokalno do 15. Dnevna temperatura 11 do 18, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 20 stepeni Celzijusa", najavljuju meteorolozi.

Od jutarnjih sati u petak već slijedi promjena vremena.

Hladni front sa sjevera donosi nagli pad temperature, prolazno pojačan sjeverac i snijeg većem dijelu zemlje uz formiranje tanjeg snježnog pokrivača. U Hercegovini uglavnom kiša, snijeg je u višim krajevima moguć u noći na subotu.

"U petak većinom jutro toplije od dana. Jutarnja temperatura 4 do 8, lokalno do 12 stepeni. Dnevna temperatura -3 do 2, u Hercegovini 10 do 16",, piše ATV.

U subotu postepeno slabljenje i prestanak padavina, dok nas u nedjelju prema trenutnim prognozama očekuje pretežno sunčano vrijeme. Hladnije za vikend.

