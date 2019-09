Milion ljudi na protestima zbog klimatskih promjena u Italiji

RIM - Više od milion ljudi okupilo se danas širom Italije na protestima zbog klimatskih promjena, tražeći akciju borbe protiv, kako su saopštili organizatori, klimatske krize.

"U rimu se okupilo 200.000 ljudi, što je najveći broj, a potom slijedi Milano sa 150.000 ljudi", izjavio je Ðanfranko Masčia iz grupe "Petkom za budućnost".

Prema njegovim riječima, oko 80.000 ljudi demonstrira u Napulju, 50.000 u Firenci, 20.000 u Toriunu i Bolonji, a 10.000 u Palermu i Bariju.

"Zeleni talas" protesta održava se u 160 italijanskih gradova i mjesta, prenijela je agencija Ansa.

"Svijet nije deponija smeća", "Ne uništavajte našu budućnost", "Potopićemo vas prije nego što to more učini - želimo klimatsku socijalnu pravdu", neki su od transparenata koje su nosili učesnici protesta.

Proteste u Italiji prokomentarisala je i Greta Tunberg, 16-godišnja tinejdžerka iz Švedske, koja je insipirisala pokret protesta.

"Nevjerovatne slike širom Italije", navela je ona na Twitteru uz video snimak protesta iz Torina.

Ministar obrazovanja Lorenco Fjoramonti i pokret Pet zvijezda poslali su dopis direktorima škola sa preporukom da opravdaju učenicima izostanke iz škole zbog učestvovanja u protestima.

U prošli petak, 20. septembra, protesti su održani u 130 zemalja, a na njima se okupilo četiri miliona ljudi.

Protesti su u mnogim zemljama održani u prošli petak, a danas će biti održani u Italiji i još 26 zemalja, među kojima i u Kanadi.

Kako je najavljeno, protestima u Montrealu prisustvovaće i Tunberg.

So many people came to strike in israel today!! Pretty amazing!#FridaysForFuture #ClimateStrike @GretaThunberg pic.twitter.com/YiqgsxhYpW