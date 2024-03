Misterija u BiH: Otvorila se zemlja i napravila veliku rupu, niko ne zna koliko je duboka (VIDEO)

Mirsad Zulum iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja se našao u velikom čudu kad je vidio na plantaži lješnjaka veliku rupu koja se pojavila niotkud, a u rupi voda.

Mirsad ističe da ne zna od čega je to došlo i da nikada do sada nešto slično nije vidio. Kaže da je duboka najmanje tri metra.

U rupu je ubacivao veliko kamenje kako bi mogli da otprilike znaju kolika je dubina, ali to nije puno pomoglo, jer je kamenje jednostavno završavalo u velikoj rupi.

"Ko zna koliko je to duboko", zabrinuto kaže za Youtube kanala Srednja Bosna Danas.

Dodaje kako bi stručnjaci možda mogli da daju objašnjenje kako je rupa nastala, prenosi Blink.

"Ko bi me spasao da sam upao, ko bi me čuo. To je blato, ne bih mogao da se popnem", priča Mirsad dok zabrinuto gleda u veliku rupu

Detalje ove zanimljive priče pogledajte u videu.

