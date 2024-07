Misteriozna svjetlost na nebu iznad Istanbula: Vatrene kugle padaju s neba (VIDEO)

Na nebu iznad Istanbula večeras je snimljena misteriozna svjetlost.

Građani na društvenim mrežama kače snimke na kojima se vidi kako vatrene lopte padaju sa neba.

Ova pojava primijećena je oko 20.30 časova, a vjeruje se da je u pitanju meteor.

Još se zvaničnici nisu oglasili.

Javili su se i stanovnici Ankare i naveli da su i iznad prijestonice vidjeli čudnu svetlost.

Turski portal Sozcu, navodi da je svjetlost viđena u brojnim provincijama i da je najvjerovatnije u pitanju meteor.

Posebno je bio zapažen trenutak kada je vatrena lopta prešla preko mosta Fatih Sultan Mehmet, prenosi Telegraf.

#WATCH: As a possible meteor is seen breaking up over the sky over Istanbul, Turkey. #Istanbul | #Turkey Footage have been circulating online of what is believed to have been a meteor breaking up in the sky over parts of Turkey, with reports of it being seen in Istanbul and… pic.twitter.com/kUNiLNTFz2