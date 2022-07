More izbacilo leš bijelog grbavog kita, naučnici se plašili da je Migalu

Zvaničnici australijske države Viktorija naveli su da je na istočnoj obali te države more izbacilo lešinu albino grbavog kita.

Tijelo kita pojavilo se juče na plaži Malakota na istočnoj obali Viktorije, a mnogi ljudi su pomislili da je u pitanju najpoznatiji bijeli kit na svijetu - Migalu.

Ipak, Piter Brik iz Kancelarije za zaštitu životne okoline i prostornog planiranja, istakao je da nije riječ o voljenom Migaluu.

Stručnjaci kažu da se radi o mladoj ženki, a da je Migalu mužjak. Kažu takođe da ženka možda nije ni bila albino, već je izgubila pigment na koži nakon što je uginula.

Migalu je prvi put spažen 1991. godine i od tada je postao prava atrakcija širom svijeta.

Međutim, Migalua već dvije godine niko nije vidio, ali Vanesa Pirota sa Univerziteta Makvajer kaže da duge pauze između pojavljivanja nisu neuobičajene.

So much speculation about this #humpback stranding. Can confirm- it’s NOT #Migaloo. This is a female humpie, 10m, with some black skin left on it. White colour likely due to taphonomic effect. Hundreds of humpbacks strand each year- let’s use this opportunity to talk about that! pic.twitter.com/mjqBcYLNGi