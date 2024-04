NASA: Zagađenje vazduha smanjuje zagrijavanje Zemlje

​Nova istraživanja stručnjaka Američke svemirske agencije (NASA) ukazuju na to da smanjenje prisustva sićušnih čestica dima, prašine i gasova oslobođenih industrijskom aktivnošću, doprinosi za cijelih 40 odsto daljem zagrijavanju planete, prenosi naučni žurnal "Communications Earth & Environment".

Naglašeno je da kroz čistiju atmosferu sunčevi zraci lakše prodiru i utiču na rast temperature na površini Zemlje.

To mišljenje naučnika bazirano je na desetogodišnjim rezultatima ispitivanja dobijenim posredstvom uređaja CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System).

Podaci tih satelita, koji su u orbitu lansirani još 2001. godine, svjedoče da smanjenje količine aerosola u atmosferi dovodi do veće prozirnosti vazdušnog omotača i znatno većeg zagrijavanja nego što je zagrijavanje izazvano gasovima poput ugljen dioksida, ozona i metana, koji su glavni uzročnici efekta staklene bašte.

Navedeno je da, iako spadaju u zagađenje, prisustvo aerosol čestica u atmosferi povećava moć refleksije sunčevih zraka koji se u tom procesu odbijaju i ne dopiru u cjelini do površine Zemlje već odlaze u svemirska prostranstva.

Klimatolozi već duže vrijeme znaju da svi zagađivači atmosfere ne utiču podjednako na klimatske promjene, ali je pomenuto istraživanje jedno od prvih koje jasno ukazuje da sićušne aerosol čestice igraju važnu ulogu i u odbijanju sunčevih zraka, odnosno smanjenu zagrijavanja.

Te čestice, kako se navodi, pospješuju povećano stvaranje vodenih kapljica u oblacima sto ih čini gušćim i svjetlijim, tako da se veća količina sunčeve energije jednostavno odbija od njih.

Istovremeno, takva vrsta zagađenja čini da gušće formacije oblaka ostaju duže u atmosferi što takođe doprinosi dugotrajnom efektu umanjenog zagrijavanja.

Najnovija posmatranja i predhodna istraživanja, međutim, ukazuju da postoje i drugi faktori čije povezano djelovanje utiče na dalje zagrijavanje planete.

Ubrzano otapanje velikih sniježnih i ledenih površina dovodi do smanjenja sposobnosti odbijanja sunčeve svjetlosti, jer se oslobađanju površine koje su tamnije i privlače više svjetlosne energije što dalje utiče na povlačenje nižih formacija oblaka iznad okeana i uzrokuje veće zagrijavanje, jer se tamnije vodene površine brže i više zagrijavaju, prenosi "N1".

