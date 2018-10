NASA objavila fotografiju savršeno pravouglog ledenjaka

NASA je prije nekoliko dana objavila fotografiju ledenjaka "neobičnog", savršeno pravouglog oblika koja je zaintrigirala mnoge.

Iako mnogi od nas nisu navikli vidjeti santu leda ovakvog oblika, zapravo se radi o prirodnom fenomenu koji nije toliko neuobičajen. Radi se o, kako piše Forbes, tabularnom ledenjaku.

Tabularni ledenjak poput ovog, snimljenog na Antarktiku, nastaje kada se zbog svoje težine odlomi od matičnog ledenjaka, a radi se o širokim, plosnatim i dugim plohama. Imaju strme i okomite strane i ravan vrh, a mogu biti dugački i široki i po nekoliko stotina kilometara.

Najveći tabularni ledenjak na svijetu je Ledenjak B-15, piše Forbes. Dug je 294 kilometra i širok 37 kilometara.

Want to learn more about the amazing tabular iceberg #IceBridge photographed earlier this week? @NASAGoddard /@UofMaryland's @kellymbrunt discussed the berg with @LiveScience. https://t.co/6hD0nLxkKg