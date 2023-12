NASA snimila zastrašujuće prizore nad Evropom (VIDEO)

NORDAVIK - Uzbudljive snimke najnovije vulkanske erupcije na Islandu ove sedmice zapanile su svijet. NASA-ini satelitski snimci sada otkrivaju razorne posljedice erupcije.

Zapanjujuće slike prije i poslije poluostrva Rejkjanes prikazuju žestinu toplote koja dolazi iz ogromnih lavinih tokova. Pomoću infracrvenih kamera na satelitu NOAA-20, NASA je otkrila kako je lava preplavila okolni pejzaž.

U gotovo stalnom mraku arktičke zime, ove su slike ključne za praćenje neprestane erupcije. Erupcija na poluostrvu Rejkjanes dugo se očekivala jer je povećana seizmička aktivnost izazvala zabrinutost zbog opasne vulkanske aktivnosti.

Ipak, tek kasno noću 18. decembra niz zemljotresa dao je konačno upozorenje o velikoj erupciji koja slijedi. Pukotina duga četri kilometra otvorila se u zemlji, manje od četiri km sjeverno od grada Grindavik.

Uskoro su pet otvora, otvora kroz koje magma i gasovi izlaze, izbacivali stotine kubnih metara lave svake sekunde. U svojim najintenzivnijim trenucima, otvori su ispuštali više od 10 puta više lave u sekundi nego posljednje tri vulkanske erupcije na Islandu.

Nasilje i drama tih trenutaka jasno su zabilježeni NASA-inom satelitskom fotografijom. Na jednoj fotografiji, snimljenoj prije erupcije 18. decembra, tamnija područja pokazuju hladnu i mirnu klimu.

Ali, na drugoj fotografiji, snimljenoj u 04:00 sata po lokalnom vremenu 19. decembra, svijetla područja hvataju zračeću toplotu lave. Simon Karn, vulkanolog na Univerzitetu Mičigen, izjavio je: "Ono što vidite na tim slikama su vrlo visoke temperature aktivnih lavinih tokova u poređenju s okolnim zemljištem i oblacima."

Proučavajući svijetlu žutu površinu lavinih tokova, slika otkriva tri kružna područja niže temperature. Najvjerovatnije su to tri brda, svako visoko otprilike 200 metara, oko kojih lava može teći, navode engleski mediji.

"Tamnija područja niže temperature čine se kao neka topografija oko koje lava teče, ali to takođe mogu biti područja gdje pukotina erupcije nije aktivna i ima hladniju lavu, ili gdje gasovi ili oblaci zaklanjaju površinu", rekao je Karn.

S druge strane, drugi sateliti snimili su trenutak kada je erupcija raznijela tlo. Satelit Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita uhvatio je infracrvenu bljeskalicu erupcije.

U objavi na Twitteru, organizacija je objasnila da svijetle crvene i žute boje pokazuju područja intenzivne toplote, što se može jasno vidjeti čak i kroz gusti pokrivač oblaka.

Island je bio poprište nekoliko spektakularnih erupcija u posljednjim godinama, ali ova je posebno opasna zbog velikih lavinih tokova. Postoje ozbiljne zabrinutosti da bi lava mogla krenuti prema jugu prema Gridaviku, kao i prema geotermalnoj elektrani Svartsengi i turističkoj atrakciji Plavoj laguni.

An additional #MTGI1 FCI infrared visualisation showing 10.5µm channel in background with temperature signal from the 3.8µm on top in red-yellow colours Find out how data from @eumetsat missions underpin weather & hazard warnings in Iceland here: https://t.co/1bZnTORaGO https://t.co/UuIRYcuel6 pic.twitter.com/n6B4B5jXHZ