NASA upozorava: Dim iz Australije pravi krug oko svijeta

Očekuje se da dim od požara u Australiji napravi najmanje jedan "pun krug" oko svijeta i da se vrati tamo odakle je krenuo, upozoravaju naučnici iz američke svemirske agencije NASA.

Veliki požari koji haraju mjesecima, opustošili su istočnu obalu Australije, a doveli su do širenja dima nad Pacifikom. NASA je saopštila da je oko Nove godine taj dim stigao do Južne Amerike i da je do 8. januara već obišao polovinu planete, objavio je CNN.

NASA je navela da su nedavni požari bili toliko veliki da su proizveli nebično veliki broj grmljavinskih oluja izazvanih vjetrom.

Ovo je dim odnijelo u stratosferu, na rekordne vidine od 17,7 kilometara.

"Kada se jednom nađe u stratosferi, dim može da putuje hiljadama kilometara dalje, mijenjajući tako atmosferske uslove na globalnom nivou", navela je NASA.

Agencija je takođe navela da je proučavala uticaj dima na atmosferu i to da li on utiče na hlađenje ili grijanje.

NASA je konstatovala da je dim promijenio boju neba u Južnoj Americi i znatno uticao na Novi Zeland, gdje je bilo problema sa zagađenošću vazduha, a doveo je do toga da potamni snijeg na planinama.

Veliki australijski gradovi kao što su Sidnej, Melburn, Kanbera i Adelejd, takođe su imali izuzetno loš kvalitet vazduha zbog dima.

Na stotine šumskih požara izbilo je u Australiji što je dovelo do smrti 28 osoba i uništavanja više od 2.000 domova. Procjenjuje se da je u vatrenoj stihiji stradao veliki dio živog svijeta.

Eksperti navode da je intenzitet požara bio nepredvidiv i da su razlog za to klimatske promjene.

U Australiji i dalje bukti oko 100 požara na istoku zemlje, ali meteorolozi najavljuju padavine, pa se svi nadaju da će to pomoći naporima vatrogasaca.