Na plažama Indijskog okeana 238 tona plastike

Krajem prošlog mjeseca istraživači sa Univerziteta u Tasmaniji pronašli su oko 414 miliona komada plastike na Kokosovim ostrvima u Australiji i procijenili da se na plažama ostrva u Indijskom okeanu trenutno nalazi oko 238 tona plastike, uključujući 373.000 četkica za zube i 977.000 cipela.

Autor istraživanja, dr Dženifer Lavers sa Instituta za morske i antarktičke studije na Univerzitetu u Tasmaniji, smatra da su ovako udaljena, slabo naseljena ostrva zapravo najbolji pokazatelj količine plastičnog otpada koji kruži planetom i upozorila da je neophodno osvrnuti se na slične primjere i spriječiti dalje deponovanje đubreta.

"Naša procjena od 414 miliona komada plastike teških oko 238 tona nije konačna s obzirom na to da do najzagađenijih plaža nismo ni uspjeli da dođemo, dok smo u drugim dijelovima ostrva bili u mogućnosti da uzorkujemo samo otpad do 10 centimetara dubine", naglašava dr Lavers u radu objavljenom u multidisciplinarnom časopisu "Scientific Reports".

Ista autorka istraživala je sa svojim timom 2017. godine ostrvo Henderson u Južnom Pacifiku, kada su otkrili da su plaže na ovom malom udaljenom ostrvu prekrivene sa 17 tona plastike, što je najgušće nataložen otpad u odnosu na bilo koje drugo mjesto na planeti.

"Za razliku od Hendersona, gdje smo najčešće nailazili na ostatke ribolovačkog pribora, na Kokosovim ostrvima većina otpada uglavnom je potrošačka roba i to za jednokratnu upotrebu poput čepova od flaša i slamčica. Osim toga, pronašli smo i veliki broj cipela i japanki", dodaje Laversova.

Međutim, globalna proizvodnja plastike nastavlja da se povećava. Kako bi dočarala globalni trend, koautorka istraživanja dr Anet Finger sa Univerziteta u Viktoriji navodi podatak da je samo u posljednjih 13 godina proizvedena polovina ukupne svjetske količine plastike proizvedene u proteklih 60 godina.

Sa druge strane, dr Lavers naglašava da će, ukoliko ne dođe do značajnih promjena, ovakvih ostataka biti sve više i na ostalim plažama širom svijeta jer plastika koja jednom dospije u okean, pod dejstvom talasa i Sunčeve svjetlosti, počinje da se raspada na milione sitnijih dijelova. Ti fragmenti koji ostaju izuzetno su otporni, zadržavaju se u okeanu decenijama, pa čak i vijekovima, objašnjava dr Lavers.

Prema njenoj ocjeni, značajnu ulogu u rješavanju problema imaju volonteri zaduženi za čišćenje i sprečavanje daljeg deponovanja otpada u okeanu koji su, nažalost, već više od 60 godina glavno mjesto za odlaganje plastike.

Ipak, kako uklanjanje postojećih ostataka u morima nije moguće, dr Finger jedinim održivim rješenjem smatra smanjenje proizvodnje i potrošnje plastike uz istovremeno poboljšanje upravljanja otpadom i sprečavanje daljeg upliva ovog materijala u okeane.

Brojke:

414.000.000 komada plastike

Od čega je: