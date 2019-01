Najzagađeniji Goražde, Sarajevo, Zenica, Ilijaš i Kakanj

SARAJEVO - Zagađenost vazduha u Federaciji BiH jutros je povećana u većini gradova u kojima se vrši mjerenje, a najzagađeniji su Sarajevo, Zenica, Ilijaš, Kakanj i Goražde gdje je kvalitet vazduha ocijenjen kao nezdrav.

Prema mjerenjima obavljenim u 7.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu i Zenici iznosio je 195, u Ilijašu 176, u Kaknju 157 i u Goraždu 154, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Zagađenost vazduha ovog nivoa može izazvati pojačane simptome kod lica sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok bi svi ostali građani mogli da osjećaju negativan uticaj zagađenja na zdravlje.

Bilo kakvu fizičku aktivnost na otvorenom treba da smanje plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i stariji ljudi, a produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju trebalo bi da izbjegavaju i ostali stanovnici.

Umjereno zagađen indeks vazduha jutros je zabilježen u Tuzli 98 i Lukavcu 91, dok je u Jajcu kvalitet vazduha bio dobar.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Podaci objavljeni na ovoj veb-stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u Federaciji BiH.