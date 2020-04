Nakon 30 godina Himalaji se prvi put vide iz Indije

Himalaji su prvi put poslije 30 godina vidljivi iz Indije odnosno s 200 kilometara udaljenosti, što nije bilo moguće usljed velike koncentracije zagađenosti vazduha.

Dijelovi Himalaja jasno se vide zbog vazduha koji je konačno dobrog kvaliteta, što je pozitivna posljedica pandemije virusa korona. Stanovnici grada Jalandhara u saveznoj indijskoj državi Pandžab kažu da ovaj prizor nije viđen gotovo 30 godina, piše SBS Hindi.

Usljed virusa korona država je uvela karantin, te se zbog manjeg broja automobila na ulicama i smanjenog rada fabrika zagađenost vazduha značajno redukovala. U Indiji je procenjeno da je 2012. godine milion i po ljudi umrlo od posljedica zagađenja vazduha, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije.

Indija je sa 1,4 milijarde ljudi jedna od najmnogoljudnijih država svijeta, a upravo su gradovi u Indiji jedni od najzagađenijih. Stoga je karantin, koji traje 21 dan dao drastične efekte u prirodi.

For the first time in thirty years, villagers in India woke up to this view of the Himalayan mountains. They mountains are normally blocked by the pollution. ( @jeetender)#COVID2019 #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/CqUUJJbJ0q